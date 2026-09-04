La Comisión de Derechos Humanos y Garantías del Senado bonaerense aprobó por unanimidad un proyecto que establece capacitaciones obligatorias en Derechos Humanos para quienes se desempeñan en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Provincia. La iniciativa también alcanza a organismos como la Defensoría del Pueblo y el Tribunal de Cuentas.

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El proyecto fue presentado por la senadora María Rosa Martínez (Fuerza Patria) y establece que la capacitación deberá alcanzar a las personas que cumplen funciones públicas en todos sus niveles y jerarquías.

La iniciativa fue uno de los principales temas tratados durante una nueva reunión de la comisión, realizada en el Salón Antonio Cafiero y encabezada por la senadora Amira Curi (Fuerza Patria). Participaron de manera presencial Mónica Macha, María Fernanda Raverta, María Rosa Martínez y Jorge Schiavone, mientras que Roxana López lo hizo de forma virtual.

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Durante el encuentro también avanzó por mayoría un proyecto de Malena Galmarini (Fuerza Patria) destinado a prevenir y sancionar el negacionismo del Terrorismo de Estado.

La propuesta busca prevenir y contribuir a erradicar expresiones que nieguen la existencia del Terrorismo de Estado y el plan sistemático de exterminio implementado durante la última dictadura, así como aquellas que minimicen su gravedad, justifiquen los crímenes de la represión ilegal o reivindiquen el accionar de personas condenadas por delitos de lesa humanidad.

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En tanto, quedó en estudio una iniciativa del senador Marcelo Leguizamón Brown (Hechos) que propone establecer un marco de protección integral para las personas en situación de calle frente a fenómenos meteorológicos de temperaturas extremas.

María Fernanda Raverta.

Proyectos vinculados a la memoria

La comisión también dio luz verde a distintas iniciativas relacionadas con la memoria y los Derechos Humanos.

Por mayoría, aprobó el proyecto de María Fernanda Raverta que declara de interés provincial el Juicio por la Verdad del Juzgado Federal N° 2 de San Martín, en el que se determinó que los fusilamientos de José León Suárez constituyeron crímenes de lesa humanidad.

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A su vez, por unanimidad avanzó el proyecto de Nerina Neumann (UCR) que declara Ciudadana Ilustre post mortem de la Provincia de Buenos Aires a Inocencia Rosa Hollmann, en los términos de la Ley 14.622.

Entre los proyectos de declaración aprobados aparecen iniciativas relacionadas con la denominada “Masacre de Pergamino”, la creación de la “Casa Museo Nora Cortiñas”, las campañas “Florecerán Pañuelos” y “A 50 años del golpe: que digan dónde están”, y el Día de la Cero Discriminación.

También recibieron aval proyectos vinculados a las obras del Espacio para la Memoria y Promoción de los Derechos Humanos de Campo de Mayo, la trayectoria de Iris Pereyra de Avellaneda y la marcha “Derechos Humanos de ayer y de hoy”, impulsada por la Mesa por la Memoria de Campo de Mayo.

Por último, la comisión aprobó una iniciativa que expresa beneplácito por el inicio del Juicio por la Verdad a 70 años de la Operación Masacre de José León Suárez y otra que manifiesta pesar al cumplirse 24 años del asesinato de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki.