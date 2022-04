El ministro de seguridad bonaerense, Sergio Berni, se refirió a la campaña de reducción de daños llevaba en Morón y la calificó de “excelente”. Los opositores de Juntos la criticó con dureza.

“Primero, festejo y bienvenida sea toda iniciativa que tienda a generar programas de prevención. En materia de drogadicción no tenga ninguna duda de que lo más exitoso son las campañas de prevención. Festejo que exista la iniciativa de comprender la importancia de las campañas de prevención”, manifestó Berni a la radio 990.

En un segundo término, puntualizó sobre la campaña municipal. “No quiero opinar porque no soy experto, pero creo que le faltó una buena comunicación”. Luego, aclaró: “También algunos especialistas coinciden en que una buena campaña de comunicación es aquella que es disruptiva. Si no lo hubiera sido, quizá no estaríamos hablando de este tema y por ahí muchos no estarían comprendiendo lo que es una campaña de difusión”.

“Felicito al intendente (Lucas Ghi), porque hoy son pocos los que toman esa iniciativa comprendiendo la importancia de la prevención. Para mí es una excelente iniciativa, mal comunicada”, expresó.