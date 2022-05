La ministra de Salud, Carla Vizzotti, se refirió a la campana de reducción de daños para los consumidores de drogas lanzada en Morón. La funcionaria nacional puso como ejemplo a Suiza y criticó a la oposición de Juntos que cuestionó la iniciativa considerando que “estimulaba el consumo”,

“Independientemente de si el folleto podía ser mejor o peor, claramente el objetivo no es estimular el consumo. Es justamente la reducción de daños”, dijo la ministra en Radio 10.

Sobre el objetivo de esta iniciativa lanzada en el municipio que conduce Luchas Ghi afirmó que “la política de reducción de daños es una política que hay que implementar porque no hay ninguna duda de que no tenemos posibilidad de lograr que las personas no consuman, sino hacer prevención para que no ingresen en el consumo, y si ya están en el consumo, trabajar para que dejen de consumir, pero mientras tanto para que no se mueran. Eso es una realidad”.

Para ejemplificar la política de reducción de daños mencionó a un país europeo: “En Suiza les dan jeringas estériles a los que consumen heroína para que no se contagien HIV”.

“Nosotros trabajamos para que la gente no aborte, pero si alguien tiene un embarazo no deseado y lo quiere interrumpir lo debe poder hacer acompañada por el Estado y no morirse en un aborto ilegal”, enfatizó.

En relación a las quienes consideraron que estimulaban el consumo e incluso realizaron denuncias penales señaló: “Decir que ese folleto estimulaba el consumo… Las reacciones de ese espacio son nado sincronizado. El objetivo no era el que hicieron creer que era”.