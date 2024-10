Por Walter Albarracín, redacción LANOTICIA1.COM

La primera pregunta es sobre el lanzamiento del partido La Libertad Avanza en la provincia. ¿Qué rol tiene usted? ¿Cómo lo analiza de cara a lo que vendrá, la conformación del espacio a nivel nacional y las elecciones?

El sábado pasado hemos hecho la presentación en la provincia del partido, que eso nos va a dar la herramienta para ir a las elecciones legislativas y tener una mirada más fuerte para el 2027.

Yo creo que la provincia de Buenos Aires es el ejemplo más gráfico del fracaso de la casta. Nosotros estamos trabajando para que en el 2027 lleguen las ideas de la libertad a la provincia.

Carlos Curestis y Sebastián Pareja, presidentes del Congreso y del partido de LLA en provincia

El rol que me toca a mí en el espacio político es, primero, armar ese volumen más fuerte de legisladores, en la (elección) intermedia, con el que vamos a tener que contar en la provincia. Porque al desdoblar y tener la boleta única va a marcar una cuestión muy importante que es que en cada territorio tenemos que buscar los mejores candidatos, ¿no? Que son los que más van a traccionar.

Además estoy en el congreso de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires. Soy el presidente, así que me toca ese rol muy importante. También preparar y competir para estas próximas elecciones con (LLA en) los 135 municipios también es un poco lo que estoy a cargo, de bajar un alineamiento totalmente diferente a lo que fue el año pasado.

Claro, el año pasado fue bastante caótico después de las elecciones con lo que pasó. En cuanto al bloque, ¿Cómo está? ¿Tiene posibilidades todavía de ampliarlo?

Nosotros en el bloque del Senado tuvimos, por supuesto, una ampliación. Yo al principio del año quedé solo en La Libertad Avanza porque los demás senadores tomaron un camino diferente donde Milei decidió expulsarlos. Entonces, de a poco fui armando estrategias con otros senadores, me he juntado con Joaquín de la Torre y Florencia Arietto y ahí pudimos conformar un bloque de tres.

Hace 15 o 20 días tuvimos una apertura donde se sumó la gente de Patricia Bullrich y después empezaron los diálogos nuevamente con la diputada nacional Carolina Píparo, de quien depende Betina Riva.

Así que hoy creo que estamos cerrando con un bloque muchísimo más abierto y, contando con cinco senadores, esperando que se nos sumen muchísimo más. Hoy estamos hablando de cinco senadores en LLA en la provincia de Buenos Aires en la legislatura bonaerense.

Viendo esta ampliación, todavía hablar de alianzas a nivel electoral es bastante temprano, pero ¿hacia dónde orientarían ustedes el próximo año? ¿O cuáles serían los objetivos de mínimo?

Nosotros siempre estamos abiertos pero enfocados, tanto en la intermedia como el 27, en que en la provincia de Buenos Aires tengamos un gobernador de LLA. Entonces, creemos que todos los que se quieran sumar de centro hacia la derecha hacia este proyecto -que nosotros siempre decimos de largo plazo- son más que bienvenidos.

Pero hablar de alianzas es muy prematuro. Entendemos que desde el sector del PRO, porque Juntos por el Cambio ya no existe más, va a haber muchas de las personas que irán sumándose fuera de lo que es el grupo de Patricia. Y otros grupos que están ya acercándose a nuestro espacio para tener una charla. Pero bueno, hay que esperar, hay que madurar eso un poquito más.

Vamos camino a casi 11 meses de LLA en el gobierno. ¿Qué balance hace hasta este momento? ¿Cómo analiza este apoyo que todavía tiene el gobierno, a pesar de un año bastante duro?

Yo creo que el Presidente siempre fue una de las personas que ha transmitido un discurso antes de la campaña y va por ese lugar, cumpliendo con cada cosa de lo que ha dicho.

Tal vez el proceso en algunos casos es un poco más lento, en algunos más rápidos, pero sí hay algo que tiene nuestro Presidente es ese compromiso de poder sacar a la Argentina hacia adelante. Y a veces cuesta muchísimo. Todas estas semanas hemos tenido varias peleas, tanto con las universidades como con otros sectores, que se niegan a sumarse y entender que el déficit cero en la Argentina es lo más importante. Agitan banderas de (otras) personas para hacer sentir a la sociedad que estamos mal.

La realidad es que la sociedad hoy está transitando una situación económica bastante dura pero que entiende que hay que seguir haciendo un acompañamiento a este proyecto. Hoy, más allá que muchos dicen que las encuestas de Javier ha bajado, para nosotros está estable a la situación que tenemos. En septiembre hubo una inflación del 3.5% con el registro mensual más bajo desde noviembre de 2021. Son termómetros que tal vez hay que tenerlos en cuenta. Por ejemplo, el año pasado al mismo mes tuvimos un 12.7% de suba en los precios.

Seguimos un camino para terminar una vez por todas con la inflación, el programa económico del presidente sigue firme y creo que es el eje más importante. Entonces, creemos que esto va a ir acomodándose y que vamos a estar mucho mejor.

Volviendo un poco al trabajo suyo en la Legislatura, hay algunos temas que quería tocar. Usted recientemente habló de una polémica disposición en provincia sobre la residencia oficial donde se va a gastar un presupuesto importante para refacciones.

Yo hace mucho tiempo vengo diciendo que el gobernador tiene una mirada muy equivocada hacia lo que es lo bonaerense. Empezamos hace un tiempo con las indemnizaciones que ha presentado un proyecto que mata a todas las pymes y fomenta la industria del juicio. Y después está la iniciativa que va en contra de quienes apuestan por la provincia de Buenos Aires y generan puestos de trabajo.

🚨 Sepan todos que Axel Kicillof gastará $138.000.000 para refaccionar la residencia del Gobernador. Sí, CIENTO TREINTA Y OCHO MILLONES para arreglar baños y cocina donde vive él. Mientras media provincia no tiene agua potable tras 40 años de peronismo. Que no te lo oculten. pic.twitter.com/tIckessrw9 — Carlos Curestis (@CarlosCurestis) October 14, 2024

Lo que ha presentado en estos días, prácticamente es un valor de entre 6 a 8 patrulleros que podrían haber comprado con la refacción que quiere hacer de los baños y de la cocina. Realmente creo que la provincia está pasando por grandes dificultades y ponernos en un gasto de esta magnitud, digamos, totalmente innecesaria, es como que se nos burla a todos los bonaerenses. Entonces he pedido un informe sobre esto, porque la verdad que nos indigna muchísimo enterarnos de estas cosas que por abajo del escritorio, algunos lo dejan pasar, pero yo la verdad que estoy para controlar y no permitir que el manejo de la plata de la provincia se invierta en cosas ilógicas. Estamos esperando la respuesta.

Otro proyecto es el de la empresa de emergencias de salud, no sé si eso se ha congelado o si lo puede sacar el oficialismo.

Eso es un proyecto viene con media sanción de Diputados, es una iniciativa que carece de utilidad en la realidad y que genera mucha incertidumbre jurídica en el tema tan sensible como es la salud. También le pedimos al gobernador que se ocupe verdaderamente de los bonaerenses. Por ejemplo, el IOMA está siendo detonado y él está mirando de crear algo que nosotros decimos que es una "Pyme personal".

Creo que son una de las tantas cosas que nosotros hacemos hincapié cuando decimos que tenemos un gobernador que hace campaña a nivel presidencial cuando falta muchísimo. Pero estamos dando batalla desde la Legislatura.

Sobre el último proyecto que le quería preguntar es de la boleta única a papel. Provincia ya dijo que no está de acuerdo. ¿Qué opinión le merece y qué va a pasar?

Es lo más transparente. Entendemos que el gobernador no va a apoyar esta iniciativa. Pero me parece que tendría que tomar en cuenta que muchos de los bonaerenses necesitan tener la claridad y que se acople al igual que se ha acoplado nación. Veremos qué decisión va a tener. Nosotros del Senado tenemos una gran mayoría que tiene la mirada (de aprobarlo) pero entendemos que no vamos a tener los votos.

