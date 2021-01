La diputada provincial de Juntos por el Cambio Carolina Piparo denunció que "el gobernador y sobre todo el ministro de seguridad muestran mezquindad política y personal" y cuestionó a los que "aprovechan para hacer politiquería pidiendo mi renuncia". Además el Pro de la provincia de Buenos Aires emitió un comunicado de apoyo a Piparo, el cual fue compartido por los jefes comunales de ese espacio.

En ese sentido el bloque de concejales del Frente de Todos de La Plata, donde es oposición, pidió su renuncia como Secretaria de Asistencia a la Víctima y Políticas de Género del Municipio por estos hechos.

Por otra parte este lunes la Justicia ordenó un allanamiento al Centro de Monitoreo de La Plata. El operativo, que contó con fuerte presencia policial en las adyacencias, fue llevado a cabo por efectivos y personal de la DDI de La Plata en el marco de la investigación de los hechos que involucraron a la diputada y su esposo Juan Ignacio Buzali donde buscan el crudo del video para poder analizar la maniobra de Buzali y confirmar o rechazar si existió un asalto como se denunció.

"Diez años después cuando vuelvo a ser víctima en la provincia de Buenos Aires el gobernador y sobre todo el ministro de seguridad muestran mezquindad política y personal. No solo no se liberan la totalidad de mis llamados al 911, sino que entregan solo 2 y casi 72 horas después permitiendo así que se ponga en duda la veracidad de lo que me pasó: un delito violento en manada y de noche", aseguró Piparo.

Y agregó: Eso sin mencionar los que aprovechan para hacer politiquería pidiendo mi renuncia. Si, esos mismos que hablan de lawfare, del principio de inocencia y que son cultores del garantismo. Me duele.... Me duele esta política miserable de desprecio por el otro. Habla de quien la ejerce, no de mí. Ocúpense del delito, que no desaparece ensuciando a quien nada tiene que ocultar".

En tanto que el PRO bonaerense manifestó en un comunicado: "Queremos expresar nuestra solidaridad con la diputada de Juntos por el Cambio, Carolina Píparo. Creemos que hubo una utilización política violenta y desmedida luego de que ella sufriera un ataque a punta de pistola por parte de seis motochorros. Ella es la víctima de un robo y no tiene ninguna imputación judicial en su nombre. Todas las derivaciones políticas que se realizaron después del hecho tuvieron el objetivo de conseguir un rédito politico de una situación personal desagradable. Esperamos que la Justicia pueda esclarecer el hecho y volvemos a transmitirle todo nuestro apoyo a Carolina".