A través de la concesionaria estatal provincial AUBASA, se pondrá en marcha un sistema de cobro automático, también conocido como “free flow”, diseñado para eliminar las cabinas tradicionales de peaje.

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El objetivo es el de terminar con las demoras y congestiones que suelen afectar a los usuarios, especialmente en las rutas que conectan con la Costa Atlántica.

Las tareas de montaje de los pórticos con cámaras de alta resolución y sensores inteligentes que identificarán patentes o el Telepase comenzarán en el corto plazo. Se espera que el sistema esté plenamente operativo para el tercer trimestre de 2026.

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En esta fase inicial, la tecnología se desplegará en sectores clave de la jurisdicción bonaerense:

Ruta Provincial 6 : En el tramo comprendido entre San Vicente y General Las Heras.

: En el tramo comprendido entre San Vicente y General Las Heras. Ruta Provincial 11 : En la zona de Mar Chiquita, donde se construirá un nuevo punto de cobro.

: En la zona de Mar Chiquita, donde se construirá un nuevo punto de cobro. Autopista Buenos Aires–La Plata: Específicamente en el acceso por Dock Sud.

En Dock Sud se proyecta la creación de cuatro carriles de paso libre hacia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mientras que en los peajes actuales de San Vicente y General Las Heras se realizará una reconfiguración para ampliar la capacidad de los carriles automatizados.

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Para quienes no cuenten con el dispositivo electrónico, la normativa prevé un esquema de cobro posterior a través de canales digitales, aunque el incumplimiento de los plazos de pago derivará en sanciones administrativas.