El precandidato a diputado Florencio Randazzo, de Vamos con Vos, cerró su campaña para las elecciones primarias. "Esta eterna polarización es un negocio de los dirigentes, de una facción y de otra, que nos está condenando al fracaso", cuestionó.

"Utilizan los aparatos del estado para hacer campaña y no permite que se escuchen otras voces. No tienen nada que discutor porque no tienen propuesta. Dato mata relato, y nos han condenado a un país sin futuro", agregó.

Randazzo manifestó además que "la política, que debe ser un instrumento para resolver los problemas de la gente, no lo fue" en el acto en el Club Ameghino de Tres de Febrero, junto a la número dos de la lista, la empresaria Carolina Castro, y el número tres, el exintendente de General Pueyrredón, Gustavo Pulti.

"Somos el único espacio político capaz de terminar la polarización, que tiene propuestas concretas sobre los problemas concretos que tiene la Argentina. Quisimos debatir y no tuvimos esa oportunidad", aseguró.

Entre esas ideas, mencionó "una propuesta para una reforma laboral que de ninguna menera perjudica a los trabajadores". "Jamás haríamos eso", dijo. "Tenemos que salir de los planes indefinidamente, estamos condenando a millones de argentinos a vivir en la pobreza y la indignidad, nos debería dar vergüenza", añadió. Por último también propuso un plan de exportaciones, con un cobro diferenciando de retenciones a productos primarios y de valor agregado.