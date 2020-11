Claudia Rucci es senadora provincial de Juntos por el Cambio por la provincia de Buenos Aires y si bien nació en Capital Federal, actualmente se encuentra radicada en San Nicolás donde su padre José Ignacio Rucci era secretario general de la UOM. En las últimas horas, la legisladora salió a defender la figura de María Eugenia Vidal y sostuvo que si "Macri no se la llevaba puesta todavía seguiría siendo la gobernadora".

"Hablo bien porque conozco la Provincia y la verdad es injusto lo que dicen de María Eugenia. A María Eugenia se la llevó puesta Macri, esa es la realidad. Y si le hubiesen dado la posibilidad de desdoblar las elecciones hoy seguiría siendo la gobernadora", señaló en declaraciones al diario Clarín, donde dijo que si comparamos "la provincia que dejó Scioli al lado de la que dejó María Eugenia, Scioli no le llega ni a los tobillos".

Al ser consultada sobre si Mauricio Macri aún sigue liderando la oposiciónm Rucci contestó: "Juntos por el Cambio es un espacio que se abrió tanto que vamos a tener muchísimas personas, dirigentes. Y yo no me quiero meter en esa interna. Mi único trabajo es que este espacio crezca y después se dirimirá", dijo y agregó: "Por supuesto uno tiene sus preferencias pero no las puede decir porque me parece que no sumaría".

Por último, al opinar sobre Kicillof, afirmó: "Yo todavía no la veo gestión. Ellos con la excusa de la pandemia y demás... Yo de verdad creo que Kicillof no está preparado para gobernar la Provincia. Sigue subido al estrado del Nacional Buenos Aires, y la Provincia no es una estudiantina. No puede ser que cada discurso le eches la culpa a Vidal. Ya van 9 meses loco, qué hiciste vos. Lo que hizo en Salud Vidal ningún gobierno peronista lo hizo".