Mientras el Gobierno de la provincia de Buenos Aires cerró la negociación paritaria con la mayoría de los gremios docentes y acordó un aumento salarial del 7% en dos tramos, sectores disidentes de SUTEBA iniciarán este martes un paro de 48 horas que se extenderá hasta el miércoles en distintos establecimientos educativos bonaerenses.

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La medida es impulsada por Suteba Multicolor, espacio opositor a la conducción provincial del sindicato, junto con la Asociación de Maestros de la Provincia de Buenos Aires (AMPBA). Ambos sectores rechazan el acuerdo salarial alcanzado con la administración de Axel Kicillof y sostienen que el incremento es insuficiente.

Desde AMPBA aseguraron que la huelga fue notificada formalmente al Ministerio de Trabajo bonaerense y a la Dirección General de Cultura y Educación, luego de que surgieran cuestionamientos sobre la legalidad de la medida. Según explicaron, presentaron las actuaciones correspondientes mediante notas dirigidas al ministro Walter Correa y a la directora general de Cultura y Educación, Flavia Terigi.

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El paro tendrá impacto principalmente en escuelas de La Plata, Berisso, Ensenada, Bahía Blanca, Marcos Paz, La Matanza y Tigre, donde los sectores opositores cuentan con mayor representación. Sin embargo, el nivel de adhesión dependerá de cada establecimiento educativo y de la decisión de los docentes de cada distrito.

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Además del cese de actividades, los gremios convocantes anunciaron una movilización para este miércoles. La concentración comenzará a las 10.00 frente a la Gobernación bonaerense, en la ciudad de La Plata, y luego se trasladará hacia la sede de la Dirección General de Cultura y Educación.

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La medida de fuerza se produce pocos días después de que el Gobierno bonaerense alcanzara un acuerdo salarial con los gremios mayoritarios del sector. Mientras la conducción oficial de SUTEBA aceptó la propuesta, los sectores disidentes resolvieron rechazarla y avanzar con un paro de 48 horas para visibilizar sus reclamos.