La titular del Pami, Luana Volnovich, explicó que con la receta, el DNI y la credencial de Pami, todos los jubilados afiliados mayores de 60 años van directamente a la farmacia y obtienen los remedios gratuitos que se anunciaron en Quilmes en un acto junto al presidente Alberto Fernández.

Previo a ese paso es importante que el afiliado chequee la lista de vademecum con los principios activos que componen cada remedio, aunque Volnovich remarcó que están los que cubren las "problemáticas esenciales y clásicas" como hipertensión o colesterol.

Durante la transición y para facilitar el acceso a los medicamentos esenciales de modo simple y rápido, las recetas emitidas con anterioridad a la entrada en vigencia de la medida también son válidas.

Unos 30.000 millones de pesos es el gasto proyectado para este plan. El vademecum "es algo nuevo así que permanentemente lo vamos a monitorear para ir haciendo las modificaciones", indicó la funcionaria.

La lista de los medicamentos implican 3.600 presentaciones de marca comercial. La medida se financia a través de la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva (Impuesto PAIS) y se traduce en un ahorro para los jubilados como un salario complementario indirecto. Por ejemplo, en el caso de una persona que está en tratamiento por EPOC, presión alta y colesterol representa un ahorro de más de $2.800. El ahorro de mínimo son $1.400.

"Los medicamentos se transformaron en un verdadero problema, los jubilados ya no podían afrontar los costos fijos. Ese dinero que no gastan en medicamentos lo van a poder inyectar en la economía y poder hacer los gastos en cosas que tenían relegadas y no podían hacer", resaltó.

En cuanto al despliegue de las políticas de Pami, Volnovich remarcó que "vamos a ir por todos los distritos. Pensamos la política con la realidad de los territorios, no nos encerramos en cuatro paredes, ese fue un reclamo de nustros intendentes que caminando el territorio veían que esto era un problema, que los jubilados se endeudaban para pagar lso medicamentos, Es algo construimos con nuestros intendentes y gobernadores y también iremos charlando par poner en valor esta política".

Nuevo Vademecum Pami by LaNoticia1.com on Scribd

Principios Activos incluidos en el Nuevo Vademécum PAMI

acenocumarol

acetazolamida

acetilsalicílico,ác.

aciclovir

alendronato

allopurinol

aluminio,hidr.+magnesio,hidr.

amantadina

amiodarona

amlodipina

amlodipina+losartán,potásico

amoxicilina

amoxicilina+clavulánico,ác.

atenolol

atorvastatín

atorvastatín+ezetimibe

azitromicina

benznidazol

betametasona

betametasona+gentamic.+miconazol

betametasona+salicílico,ác.

biperideno

bismuto,hidróxido+pectina

bisoprolol

brimonidina

brimonidina+timolol

budesonide

budesonide+formoterol

calcio,carbonato

calcio,citrato

carbamazepina

carbomer

carvedilol

cefalexina

ceftriaxona

cefuroxima

cetirizina

cincocaína,clorh.+asoc.

ciprofloxacina

claritromicina

clindamicina

clobetasol

clopidogrel

clorpromazina

clortalidona

clotrimazol

coaltar+urea+alantoína

codeína+paracetamol

colchicina

desloratadina

dexametasona

digoxina

diltiazem

dorzolamida

dorzolamida+timolol

doxiciclina

dutasteride

enalapril

enalapril+hidroclorotiazida

eritromicina

escitalopram

espironolactona

estriol

ezetimibe+simvastatin

fenilefrina+tropicamida

fenitoína

fenobarbital

fenoximetilpenicilina

finasteride

flecainida

fluconazol

fludrocortisona

fluoxetina

fluticasona

fluticasona+salmeterol

fólico,ác.

fosfato disódico+fosfato monosód

furosemida

fusídico,ác.

gentamicina

haloperidol

hidroclorotiazida

hidroclorotiazida+amilorida

hidrocortisona

hidroxicloroquina

hidroxipropilmetilcelulosa

hierro,polimaltosato

hierro,sulfato

hierro+fólico,ác.

ibuprofeno

imiquimod

indapamida

ipratropio,bromuro

isosorbide,dinitrato

isosorbide,mononitrato

ivermectina

ketoconazol

lactulosa

lamotrigina

latanoprost

levodopa+benserazida

levodopa+carbidopa

levotiroxina

lidocaína+hidrocortisona

liotironina

lisinopril

lisinopril+hidroclorotiazida

litio,carbonato

llantén+senósidos a y b

loperamida

losartán

losartán+hidroclorotiazida

magnesio,valproato

mebendazol

meprednisona

metadona

metimazol

metoclopramida

metoprolol

metotrexato

metronidazol

miconazol

minociclina

morfina,clorhidrato

mupirocina

naproxeno

neomicina

nicotina

nistatina

nitrofurantoína

omeprazol

oxibutinina

pantoprazol

paracetamol

penicilina g benzatínica

permetrina

potasio,gluconato

prednisona

pregabalina

promestriene

propafenona

propranolol

psyllium

quetiapina

ranitidina

rifamicina

rifampicina

risperidona

rosuvastatina

rosuvastatina+ezetimibe

salbutamol

salbutamol+ipratropio,br.

sertralina

simvastatin

sodio,cloruro

sodio,divalproato

sulfametoxazol+trimetoprima

sulfasalazina

tamsulosina

terazosina

timolol,maleato

tobramicina

topiramato

tramadol

triamcinolona

valproico,ác.

valsartán

valsartán+hidroclorotiazida

verapamilo

vit.b12