El exlegislador y exconcejal de La Matanza Fernando Asencio presentó su renuncia al cargo de Subsecretario de Asuntos Internacionales y Cooperación Social del Ministerio de Desarrollo Social, y en su salida le dedicó fuertes críticas a la ministra Victoria Tolosa Paz y al gobierno.

Según informó en su carta de dimisión, la decisión "obedece a no compartir en absoluto las nuevas políticas económico/sociales que viene desarrollando este Ministerio. Más precisamente, son discrepancias sobre el sendero trazado y sobre las herramientas sociales seleccionadas las que hoy me llevan a tomar esta irrevocable decisión".

El funcionario aspira a competir por la intendencia de La Matanza en 2023 y una de sus propuestas es una vieja conocida: dividir al municipio.

El ahora ex funcionario señaló que cuando asumió al frente de la Subsecretaría en enero de 2022, creía que “la asistencia a los más necesitados debía ser un tema prioritario, sin mezquindades y con el sentimiento que este lugar tan sensible merece”. “Por ello, considero que la actitud más razonable y profesional de mi parte es facilitar que Ud. tenga la libertad para seleccionar los funcionarios y funcionarias que compartan el rumbo definido y el programa fijado, que por supuesto reitero yo no comparto ”, añadió.

En la carta también le dedicó duras palabras a la gestión de Alberto Fernández: “Cuando en el año 2019 fui parte del Frente de Todos, lo hice con el sueño de trabajar por una Argentina más justa y próspera, con políticas que sean acordes a la doctrina justicialista, la que siempre promulgué y hoy la siento ausente en este Gobierno”. “Jamás prioricé el ejercicio de un cargo o mi interés personal por sobre las convicciones políticas, y esta no será la excepción”, concluyó.

Fuente: @Gabiziblat

El exedil matancero había llegado al Frente de Todos de la mano de Felipe Solá, el excanciller hoy afuera del gobierno, por lo que tras su salida fue reubicado y designado en Desarrollo Social junto a Juan Zabaleta, quien ya ha retornado a la intendencia de Hurlingham.