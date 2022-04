El gobernador Axel Kicillof encabezó el cierre del Congreso Provincial de Salud, que reúne a las principales autoridades sanitarias nacionales y de los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires, en Mar del Plata donde hubo una convocatoria a crear un "sistema integrado de salud", un proyecto que ya había planteado la vicepresidenta Cristina Kirchner y ahora fue retomado por el gobierno provincial.

"Cuando se habló de la integración del sistema de salud algunos pusieron el grito en el cielo diciendo 'vienen por esto o por aquello'. Planteamos dar más eficiencia e igualdad al sistema", dijo Kicillof en el NH Gran Hotel Provincial, la sede principal del Congreso, con la presencia destacada del ministro de salud bonaerense, Nicolás Kreplak, y el diputado Daniel Gollán.

Asimismo, el mandatario subrayó que "cuando hay decisión de transformar, empiezan las resistencias" y aseguró "que lo hay que hacer es dar la pelea". "Venimos a transformar de raíz el sistema de salud", dijo, al tiempo que sostuvo que "al sistema de salud de la provincia de Buenos Aires, los únicos que pueden transformarlo son sus trabajadores y trabajadoras".

El empuje a la idea de un Sistema integrado también fue acompañado de una conclusión (ver abajo) de la reunión de autoridades Consejo de Salud Provincial (COSAPRO) donde llaman "a dar pasos concretos en las integraciones posibles y necesarias, aprovechando y sosteniendo los mejores rasgos solidarios que surgieron en tiempos de pandemia y a multiplicar los espacios y foros de debate para lograr un sistema nacional de salud integrado -entre subsectores y niveles de gobierno-, fortalecido en sus resultados, -cobertura, calidad, capacidad resolutiva, sustentabilidad- por una participación popular ampliada, orientada a garantizar el derecho a la salud".

En el marco del Congreso, hubo cerca de 15 mil inscriptos que iniciaron su participación en un programa que incluyó Mesas Temáticas, Presentación de Trabajos Científicos, Relatos de experiencia y otro tipo de exposiciones, como conferencias plenarias.

MAR DEL PLATA abril de 2022



Nosotros autoridades provinciales y municipales de salud, congresistas e

invitados especiales al COSAPRO 2022



CONSIDERANDO

1.1 Que el derecho a la salud -garantizado en la Constitución Nacional a través

de los pactos y acuerdos internacionales que una vez ratificados por el Honorable

Congreso de la Nación adquieren rango constitucional- se constituye a partir de i. la

accesibilidad universal a servicios de la capacidad resolutiva adecuada a las necesidades

y que se extiende a ii. la activa protección frente a riesgos evitables, a la real cobertura

de las actividades preventivo-promocionales adecuadas a las etapas del ciclo vital y a

iii. la efectiva democratización del conocimiento y de la capacidad de decidir de cada

ciudadano/a.

1.2. Que por más de dos años una dramática pandemia puso al límite la capacidad

de respuesta de los servicios de salud, la resiliencia de las familias y de las comunidades,

la capacidad de rectoría de los estados nacional, provinciales y municipales y las

fortalezas y debilidades de nuestro sistema científico tecnológico, así como las deudas

acumuladas en términos de soberanía sanitaria.

1.3. Que la experiencia obtenida en el enfrentamiento de una prolongada

emergencia sanitaria ha puesto de manifiesto la fragmentación extrema del sistema de

salud de nuestro país y de nuestra provincia sin dejar de resaltar los innumerables

ejemplos en donde la capacidad regulatoria de los gobiernos, la resolución de

problemas críticos de suministros e innumerables mecanismos formales e informales

de coordinación, en el marco del clima social generado por la misma pandemia

permitieron un desempeño sistémico muy superior al de los “momentos normales”.



DECLARAMOS

2.1. Que no debemos retroceder, antes bien debemos avanzar en la articulación

del sistema de salud para que no existan ciudadanías diferentes según el tipo de

cobertura, el lugar de residencia, la edad, la nacionalidad, el género o cualquier otro

factor que por su sola existencia vulnere el derecho a la salud de todos, todas y todes.

2.2. Que debemos fortalecer el rol del Estado en sus funciones de rectoría

sectorial, de regulación de los agentes económicos que proveen tecnologías e insumos

esenciales, de coordinación de una red integrada de servicios asistenciales de los

distintos subsectores y de prestación efectiva de servicios de acceso universal, georeferenciados con responsabilidad territorial

2.3. Que debemos trasparentar toda forma de subsidios directos o indirectos al

sistema de seguridad social, así como a los seguros privados (prepagos, seguros de

riesgos del trabajo, seguros de siniestros viales, etc.) promoviendo mecanismos que

estimulen promuevan y garanticen la recuperación financiera de las prestaciones

brindadas por el subsector público a los ciudadanos/as que cuentan con coberturas de

seguros públicos o privados, lo que habitualmente se denomina terceros pagadores.

2.4. Que debemos dar pasos concretos en el sentido de la reducción del multiempleo profesional en salud como un mecanismo que contribuya a incrementar la

pertenencia institucional, la calidad de los servicios, la seguridad de los pacientes y de

los propios trabajadores de salud, la educación permanente y la investigación

traslacional.

2.5. Que la atención primaria considerada como una estrategia de reforma

sanitaria continúa orientando las transformaciones necesarias del modelo de atención

y de cuidado de la salud articulando los diversos niveles de prevención con los

diferentes niveles de capacidad resolutiva integrando desde la promoción de la salud y

el primer nivel de atención hasta la reorganización de los servicios más complejos con

criterios de cuidados progresivos de el/la paciente.

2.6. Que los agentes económicos, adecuadamente encuadrados en sistemas de

regulación democrática operantes y fiscalizados pueden cumplir una función pública.

2.7. Que desarrollaremos mecanismos y dispositivos concretos que fortalezcan

la participación social en salud tanto a nivel provincial como municipal sumando la

invalorable perspectiva de ciudadanos y ciudadanas a la construcción conjunta del

derecho a la salud.



CONVENCIDOS QUE EL DERECHO A LA SALUD

3.1 Se consolida y garantiza a través de una gran convergencia entre la sociedad

y el Estado, entre los diversos subsectores, entre los diversos agentes económicos que

tengan vocación de servicio público, con el protagonismo de los trabajadores de salud

y de sus organizaciones gremiales y con la participación activa de nuestro pueblo.

3.2. Contribuye sustancialmente a fortalecer la justicia social y la noción de

ciudadanía ampliada desde los derechos políticos hacia los derechos económicos,

sociales y culturales.

3.3. Tiene mucho que aportar a un modelo de país inclusivo, sin discriminaciones

de ninguna naturaleza, que reconoce y valora las diversidades, en definitiva, que no

deja a nadie atrás.



POR ELLO CONVOCAMOS

4. A dar pasos concretos en las integraciones posibles y necesarias,

aprovechando y sosteniendo los mejores rasgos solidarios que surgieron en tiempos de

pandemia y a multiplicar los espacios y foros de debate para lograr un sistema nacional

de salud integrado -entre subsectores y niveles de gobierno-, fortalecido en sus

resultados, -cobertura, calidad, capacidad resolutiva, sustentabilidad- por una

participación popular ampliada, orientada a garantizar el derecho a la salud.