"Contá hasta siete o pegale fuerte al medio": el video de Massa que enseña cómo votar "para frenar a Milei"
Con un tono relajado, el líder del Frente Renovador usó las redes para enseñar cómo votar y enviar un mensaje directo: "El 26 de octubre, votamos Fuerza Patria".
En un video difundido en redes, el líder del Frente Renovador explicó de forma didáctica cómo marcar la boleta de Fuerza Patria. Con tono relajado, Sergio Massa apeló al humor y a la claridad para orientar a los votantes de cara a las elecciones del 26 de octubre.
El exministro de Economía y principal referente del Frente Renovador publicó un video en sus cuentas de X e Instagram, donde enseñó dos formas simples de votar a Fuerza Patria, el espacio que impulsa junto a Jorge Taiana y Jimena López, con el objetivo de “frenar a Javier Milei”.
“La primera forma es contar hasta siete. Como el 7 de septiembre, cuando empezamos a frenar a Milei. En la columna siete, la cruz a Jorge Taiana y Jimena López”, explicó Massa, mirando directo a cámara.
Luego agregó:
“La segunda forma es ir fuerte en la columna del medio”.
Y cerró el mensaje con una frase breve y contundente:
“El 26 de octubre, votamos Fuerza Patria para frenar a Milei”.
El video, que rápidamente se volvió viral, busca despejar las dudas que generó el nuevo sistema electoral y reforzar la estrategia del espacio massista en la provincia de Buenos Aires.
Desde el entorno del tigrense aseguran que el objetivo de la campaña es simplificar el mensaje y apuntar a los votantes indecisos del conurbano bonaerense, donde Massa conserva su mayor caudal electoral.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión