En un video difundido en redes, el líder del Frente Renovador explicó de forma didáctica cómo marcar la boleta de Fuerza Patria. Con tono relajado, Sergio Massa apeló al humor y a la claridad para orientar a los votantes de cara a las elecciones del 26 de octubre.

El exministro de Economía y principal referente del Frente Renovador publicó un video en sus cuentas de X e Instagram, donde enseñó dos formas simples de votar a Fuerza Patria, el espacio que impulsa junto a Jorge Taiana y Jimena López, con el objetivo de “frenar a Javier Milei”.

“La primera forma es contar hasta siete. Como el 7 de septiembre, cuando empezamos a frenar a Milei. En la columna siete, la cruz a Jorge Taiana y Jimena López”, explicó Massa, mirando directo a cámara.

El 26 de octubre, en la Provincia de Buenos Aires, fuerte y al medio. Buscá la bandera de Argentina y votá a Fuerza Patria para frenar a Milei. pic.twitter.com/Womsk5tztZ — Sergio Massa (@SergioMassa) October 20, 2025

Luego agregó:

“La segunda forma es ir fuerte en la columna del medio”.

Y cerró el mensaje con una frase breve y contundente:

“El 26 de octubre, votamos Fuerza Patria para frenar a Milei”.

El video, que rápidamente se volvió viral, busca despejar las dudas que generó el nuevo sistema electoral y reforzar la estrategia del espacio massista en la provincia de Buenos Aires.

Desde el entorno del tigrense aseguran que el objetivo de la campaña es simplificar el mensaje y apuntar a los votantes indecisos del conurbano bonaerense, donde Massa conserva su mayor caudal electoral.