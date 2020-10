Dos intendentes de la provincia de Buenos Aires recibieron resultados negativos para Covid-19 y retoman la actividad. En el caso de Juan Manuel Álvarez, de General Paz, se aisló junto a su hija por presentar síntomas y cuyo hisopado dio negativo.

En tanto que Pablo Torres, de Laprida, también recibió el resultado de su hisopado aunque recién el lunes terminará la cuarentena por haber sido contacto estrecho de un caso positivo.

Álvarez contó que recibió el resultado del hisopado de su hija negativo y "por tal motivo se nos levantó el aislamiento preventivo" por lo que ya retomó su "actividad habitual en la Municipalidad".

"Junto a María, queremos agradecer profundamente las infinitas muestras de cariño y apoyo recibidas en estas horas de incertidumbre para nuestra familia. Quiero agradecer a todo el personal del hospital y pedirles que sigamos cuidándonos entre todos", agradeció.

En tanto que Torres, aseguró: "Como informó Salud, llegó el resultado de mi hisopado. Fue negativo, con lo cual no estoy enfermo de covid. No obstante, debo seguir aislado hasta el próximo lunes inclusive por ser contacto estrecho de una persona con covid positivo. Gracias por los saludos que me han hecho llegar en estos días, seguiremos por unos dias más trabajando desde casa."

Cabe recordar que fueron siete los positivos en intendentes bonaerense, el último de ellos, Esteban Santoro, de General Madariaga.