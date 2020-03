El intendente de San Nicolás Manuel Passaglia anunció que a partir de este miércoles 18 de marzo serán cerrados los accesos a la ciudad y hasta el próximo 31 de marzo solo podrán ingresar los residentes o aquellos que trabajen en ese distrito.

La comuna acompañó el anuncio de piezas gráficas en redes sociales, una de ellas indicando que "si no residís o no trabajás en San Nicolás, no podrás ingresar a la ciudad" y otra que señala, adjuntando un gráfico comparativo con casos de coronavirus de España a fines de febrero a la fecha: "Estamos tomando las medidas necesarias para no cometer los mismos errores. Hoy estamos como España el 29 de febrero, ¿qué vas a hacer?"

En tanto que Passaglia sostuvo: "La responsabilidad de todos es que no haya circulación de gente y nuestra responsabilidad como nicoleños es pedirles a aquellas personas que tenían pensado visitar la ciudad este fin de semana largo que no vengan. Vamos a cerrar los cinco ingresos a la ciudad, solamente podrán ingresar los residentes en San Nicolás".

"A través del decreto que firmamos el pasado martes, hemos tomado decisión de prohibir toda actividad vinculada a los servicios hoteleros, gastronómicos y entretenimiento. Decisión que no solo afecta a nuestros vecinos, sino que también lo que buscamos es desalentar la circulación de la gente que llega a la ciudad de visita, hay una situación internacional y hay que respetar los protocolos de distanciamiento, aislamiento y cuarentena", añadió el Intendente.

Y sostuvo: "Vamos a tener controles de ingreso en cada uno de los accesos, pedimos y recomendamos reducir la circulación al mínimo posible. Este esfuerzo requiere de todos y es por el bien de cada uno de nosotros".

Para finalizar, Passaglia llamó a tener responsabilidad ciudadana para enfrentar el coronavirus: "Les pido a los nicoleños llevar adelante las medidas de prevención, ser solidarios y tener la responsabilidad que este momento requiere, recordando que tienen a disposición el 147 para cualquier tipo de denuncia que quieran realizar con el fin de protegernos entre todos de este virus".