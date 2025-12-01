El ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa, responsabilizó al Gobierno nacional por el deterioro del entramado productivo bonaerense y puso como ejemplo el cierre de la planta de Whirlpool en el municipio de Pilar. Las declaraciones fueron realizadas en diálogo con No Mientan Más, por Radio Provincia AM 1270.

Costa explicó que la fábrica de electrodomésticos “era un ejemplo que ahora se encuentra en una situación muy compleja”. Y remarcó que “de 20 mil empresas que cerraron en el país, 14 mil son bonaerenses” desde la asunción de Javier Milei.

El ministro recordó que había acompañado al intendente de Pilar, Federico Achával y a directivos de la empresa cuando la firma anunció una inversión de U$S 52 millones para producir lavarropas de alta tecnología. El proyecto tenía como objetivo abastecer parte del mercado interno y exportar hasta el 70% de la producción.

“Ahora no solo no va a exportar lo que tenía previsto, sino que va a importar”, cuestionó Costa. Según dijo, las medidas del Gobierno nacional hicieron “inviable” el funcionamiento de la planta y contradicen los anuncios oficiales sobre un posible boom de inversiones: “Hoy tenemos una empresa norteamericana que decide irse del país”.

Al analizar el impacto en la Provincia, Costa sostuvo que los sectores más golpeados son industria, construcción y comercio. “Entre 2023 y 2025, la industria cayó 10%, el comercio 8% y la construcción 15%”, detalló.

Por último, el ministro criticó que el presidente Javier Milei no convoque al gobernador Axel Kicillof a las reuniones con mandatarios provinciales. “El Presidente está dejando afuera al 40% de los argentinos representados por su Gobernador, y eso va a acelerar los problemas que ya tenemos”, concluyó.