Las caracteristicas politico sanitarias que detallamos a continuación no suceden solo en estos dos municipios bonaerenses pero por la cantidad de habitantes las repercusiones sanitarias y economicas impactan con mas fuerza al interior de estas comuna y las llevan a números epidemiológicos parecidos al AMBA. Además las consecuencias tambien repercuten en los distritos vecinos.

Las seis similitudes entre General Pueyrredón y Bahía Blanca:

Son los municipios más poblados del interior

El distrito de General Pueyrredón (incluye Mar del Plata) tiene 700 mil habitantes y Bahía Blanca, 300 mil. Para tomar una dimensión de las diferencias con resto del interior, el que sigue, es Tandil con 123 mil.

A esta altura de la pandemia sabemos que la combinación entre densidad población y coronavirus da como resultados contagios y muertes. Un municipio de 10 habitantes como Laprida o incluso otro como Chivilcoy (64 mil) tienen más posibilidades de sofocar rápidamente un brote epidemiológico.

Ambos son gobernados por intendentes de signo opositor a la gestión provincial

Héctor Gay (Bahía Blanca) y Guillermo Montenegro (General Pueyrredón) pertenecen a Juntos por el Cambio y no al Frente de Todos. Esto no debería implicar necesariamente “problemas de coordinación” pero si las miradas epidemiológicas y económicas no coinciden los acuerdos son más complejos.

Nunca estuvieron en fase 5

El 20 de julio comenzó el sistema de fases bonaerenses que ubicó a General Pueyrredón y Bahía Blanca en la cuarta pero los marplatenses descendieron a la 3 el 31 de agosto y los bahienses el 21 de septiembre. Por la cantidad de contagios que registran, el regreso a la cuarta no es sencillo y a la quinta, parece una quimera.

Ambos municipios expresaron su desacuerdo con restricciones de fase 3

El secretario de Producción marplatense, Fernando Muro, afirmo que “acompañamos firmemente a todos los sectores que, con justa razón, solicitan la reapertura de sus actividades. Es fundamental que, cumpliendo los protocolos establecidos, los comercios, la gastronomía y el resto de rubros que aún permanecen cerrados puedan reabrir”.

El funcionario pidió expresamente la vuelta de la construcción, el ingreso de clientes en los comercios no esenciales y la gastronomía al aire libre.

En Bahía Blanca, el intendente Hector Gay, manifestó este 23 de septiembre que le entregaron a la Provincia “notas que nos acercaron distintos sectores productivos de la ciudad que nuevamente tuvieron que cerrar sus puertas por la cuarentena".

En una reunión en el Municipio de Bahía Blanca el intendente Héctor Gay entregó al Jefe de Gabinete de Salud de la Provincia notas elevadas por sectores productivos de la ciudad que nuevamente tuvieron que interrumpir su actividad en este período de aislamiento obligatorio.

Como están dispuestas las fases por la Provincia, la gastronomía al aire libre y la atención presencial en comercios no esenciales corresponde a fase 4 y gimnasios a la quinta.

Los dos habilitaron actividades por decreto o hicieron "pruebas piloto" que no eran para su fase

General Pueyrredón hizo una “prueba piloto” de apertura de gimnasio y sector gastronómico con mesas adentro y Bahia Blanca decretó el regreso de los gimnasios. Actualmente todo se encuentra suspendido o en discusión.

Ambas comunas reciben presiones de rubros que no están autorizados a funcionar

Esos mismos sectores que lograron una apertura por fuera de lo que la fase permite se manifestaron con protestas públicas, comunicados y/o petitorios. En Bahía Blanca los gimnasios, hoteles y restaurantes pidieron la re apertura mientras que en Mar del Plata, los gastronómicos y textiles, se mostraron en desacuerdo con la fase 3.