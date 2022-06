Cristina Kirchner participó este lunes de un plenario de la CTA en Avellaneda y dejó mucha tela para cortar. Además de hablar de la justicia, de los empresarios que generan inflación y del unidad Frente de Todos, le dedicó un párrafo a los movimientos piqueteros y especialmente al Movimiento Evita.

En ese contexto, la vicepresidenta apuntó contra los dirigentes Emilio Pérsico y Fernando "Chino" Navarro al sostener que el peronismo "es laburo" y no planes. Y llamó a que "el Estado nacional debe recuperar el control, la auditoria y la aplicación de planes sociales" ya que, dijo, hoy están "tercerizados".

"No me gusta que me quieran convencer que eso es peronismo. El peronismo es laburo, trabajo; no es depender de un dirigente barrial que me de la alta y la baja. Que el Estado recupere, en nombre de los que nos dieron vida, en nombre de Perón y de Evita, si Evita viviera... ¡mamita!", remató.