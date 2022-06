Principales frases:

- No confundan la acción de un funcionario con el Estado.

- Imaginemos qué hubiera sido del Estado en pandemia sin Estado, sin vacunas. El estado es imprescindible. La reducción al mínimo del Estado sirve para quedar bien con un discurso de ocasión en TV o radio

- Los mismos que van a la televisión a decir que el Estado es el culpable de todo lo malo que nos pasa, nos dicen que la inflación la produce el déficit fiscal

- Esta inflación única en el mundo no es por el déficit fiscal. Es un concepto económico, no matemático.

- La capacidad instalada está por encima de lo que recibimos en 2019, pero por debajo de la de 2015. Tenemos capacidad instalada ociosa y no tenemos grandes salarios para gastar. Quiere decir que la oferta y la demanda no es problema.

- Una de las empresas alimenticias más grandes del país tuvo un crecimiento de ganancias entre 2019 y 2021 de 412%.

- Argentina está tercero en evasión fiscal y en formar activos en el exterior

- La economía argentina produce dólares que se evaden. Hay festival de importaciones y creo que el Gobierno debe pensar cómo articular adecuademente entre el BCRA; el ministerio de Producción que autoriza las importaciones, y la AFIP. Por qué no estaría sucediendo. Hay un festival hace tiempo.

- Tener funcionarios que funcionen es que se sienten a discutirles (a las empresas), no hay que agacharles la cabeza, no hay que pelearse, se puede hacer orientaciones.

- No hay poder judicial, hay Partido Judicial, no solo ha tomado partido en la economía.

- Jorge (Ferraresi) contá en el Gabinete nacional tu experiencia en Avellaneda, que te movilizaste contra las empresas que te hacían juicio, a ver si se pueden hacer lo mismo que vos y pueden mejorar las cosas.

- Que se queden tranquilos, la unidad del Frente de Todos nunca estuvo ni estará en discusión. La voz no es mi voz, es la voz de los que queremos representar lo que pasa a la gente. Estamos ejerciendo una representación política.

- No me importa quedar bien con ningún funcionario, me interesa quedar bien con los que nos votaron.

- El problema de la inflación, es por la evasión. Este proceso inflacionario es producto del endeudamiento criminal de los cuatro años del macrismo. Tenemos que tenerlo muy en claro.