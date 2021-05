El municipio bahiense que conduce Héctor Gay está en fase 2 y aseguró que hablará con Provincia para habilitar el hospital modular de Monte Hermoso dada su situación epidemiológica. El jefe comunal, Alejandro Dichiara, salió al cruce sobre los dichos del intendente de Juntos por el Cambio.

Hector Gay manifestó que le solicitará “al Gobernador Axel Kicillof que ponga en funcionamiento el hospital modular de Monte Hermoso, para sumar camas al sistema sanitario regional, teniendo en cuenta que la ciudad hoy recibe pacientes de toda la zona”.

Bahia Blanca fue bajado a fase 2 por la cantidad de contagios pero específicamente por la falta de camas UTI. Según los últimos datos de 45 plazas están ocupadas 43. Dichiara contradijo la posibilidad de sumar camas UTI.

“Héctor Gay puso en el tapete el tema del hospital modular de Monte Hermoso, no sé con qué fin. No entiendo cómo puede decir que va a gestionar el hospital modular para solucionar no solo los problemas de Bahía Blanca, sino también de Punta Alta y Coronel Dorrego; en realidad, no podemos poner camas de terapia intensiva” sostuvo Dichiara.

Dichiara preciso que “está armado con muchos consultorios y un gran laboratorio central. Tiene ocho camas de atención primaria, no son de terapia intensiva ni están preparadas para terapia intensiva. Y aún, si se armara para terapia, el gran problema que nos vamos a encontrar es que no hay recurso humano”.

El intendente de Monte Hermoso siguió expresando su malestar por los dichos de Héctor Gay. “Pareciera que es lo más importante que tiene que hacer Bahía para solucionar los problemas que tiene. No necesito intermediario, tengo una excelente relación con todas las áreas, con Provincia y con Nación. Le agradezco, pero no lo necesito”.