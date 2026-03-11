El año 2025 fue año intenso en la Cámara de Diputados pese a ser año electoral, la oposición impulsó muchos proyectos en contra de la intención del oficialismo que debió recurrir al veto presidencial para frenar las iniciativas. Fue el período ordinario de mayor actividad para un año electoral, desde 2017

Desde febrero a diciembre, hubo una decena de sesiones especiales; 2 en minoría; 3 informativas; una de homenaje; una preparatoria; 2 extraordinarias en febrero y una en diciembre. En total se registraron 1.149.895 palabras en el recinto. Las extraordinarias de este mes de febrero no han sido contabilizadas en este trabajo.

Este conteo de palabras elaborado en base a las transcripciones taquigráficas de la Cámara baja corresponde al informe anual realizado por Parlamentario para su Índice de Calidad Legislativa, contabiliza las tres presentaciones del ex jefe de Gabinete Guillermo Francos a lo largo del año, una de ellas para ser interpelado por el caso $LIBRA. En total, el exfuncionario expresó 41.556 palabras en esas tres visitas.

Julio Pereyra no pronunció palabras en los cuatros años de su último mandato

En sí no es un mérito hablar mucho, aclara el informe, y que el diputado que suele figurar al tope de estos ránkings es quien conduce la Cámara, por ser la persona que más veces interviene al tratarse de quien se encarga de dar la palabra. En este caso, Martín Menem se ubicó en el tope de la lista, con 84.977 palabras. Sucede igual con quienes tienen la oportunidad de conducir parte de los debates en reemplazo, cuando el presidente no está en el estrado. Una de ellas la vicepresidenta primera, la bonaerense Cecilia Moreau, que quedó en el puesto 45°, con 7.060; mientras que la vice segunda, Silvia Lospennato sumó 5.395 palabras, que la ubicaron en el 60° puesto.

En el tercer lugar del ránking, detrás del jefe de bloque de Unión por la Patria Germán Martínez, se ubicó con 33.932 palabras, el representante de la izquierda, Christian Castillo.

Christian Castillo, el representante de la provincia mejor ubicado (2°) en el ránking

Vale destacar que los presidentes de bloques son los que más tiempo tienen para explayarse, lo cual los favorece en estos conteos.

En cuarto lugar, el ex PRO, Nicolás Massot, actual Encuentro Federal, con 26.816 palabras. En rigor, cuando presidía el bloque Pro, entonces oficialista, no hablaba tanto en el recinto, señala el reporte.

Otro jefe de bloque que ya dejó el Congreso es el de la Coalición Cívica, Juan Manuel López, quien con 20.671 palabras se ubicó en el sexto lugar, por encima de otra autoridad de bancada, Pablo Juliano (Democracia para Siempre), con 20.508.

Nicolás del Caño ocupó el octavo lugar, con 18.250 palabras, el noveno lugar fue para Miguel Angel Pichetto, con 17.697, y cierra el “top ten” Victoria Tolosa Paz, que con 17.562 palabras es la segunda miembro de Unión por la Patria en este ranking.

Siguen

17°) Ripoll, Vilma MTS – FIT Unidad 12.822

20°) Santurio, Santiago La Libertad Avanza 11.843

23°) Arroyo, Daniel Unión por la Patria 10.970

25°) Stolbizer, Margarita Encuentro Federal 10.672

28°) Selva, Sabrina Unión por la Patria 10.295

33°) Strada Rodríguez, Julia Unión por la Patria 9.917

34°) Giordano, Juan Carlos Izquierda Socialista FIT-Unidad 9.477

37°) Schlotthauer, Mónica FIT – Unidad 8.009

39°) Tailhade, Rodolfo Unión por la Patria 7.744

41°) Marino, Juan Unión por la Patria 7.537

46°) Ritondo, Cristian Pro 6.989

54°) Banfi, Karina UCR 6.106

58°) Tavela, Danya Democracia para Siempre 5.895

64°) Vásquez, Patricia Pro 5.166

65°) Siley, Vanesa Raquel Unión por la Patria 4.937

66°) Benegas Lynch, Alberto La Libertad Avanza 4.901

69°) Kirchner, Máximo Carlos Unión por la Patria 4.618

75°) Moreau, Leopoldo Unión por la Patria 4.276

78°) Litza, Mónica Unión por la Patria 4.237

81°) Falcone, Eduardo MID 4.168

83°) Propato, Agustina Lucrecia Unión por la Patria 4.066

85°) Frade, Mónica Edith Coalición Cívica 3.950

87°) Pagano, Marcela Marina Coherencia 3.903

88°) Molle, Matías Unión por la Patria 3.833

89°) Santillán Juárez Brahim, Juliana La Libertad Avanza 3.803

90°) Finocchiaro, Alejandro Pro 3.708

94°) Yasky, Hugo Unión por la Patria 3.596

95°) Lemoine, Lilia La Libertad Avanza 3.562

102°) Quetglas, Fabio José UCR 3.226

103°) Iparraguirre, Rogelio Unión por la Patria 3.192

105°) Manes, Facundo Democracia para Siempre 3.103

109°) Campagnoli, Marcela Coalición Cívica 2.773

114°) Milman, Gerardo Pro 2.588

115°) Cafiero, Santiago Unión por la Patria 2.519

122°) Volnovich, Luana Unión por la Patria 2.288

125°) Zaracho, Natalia Unión por la Patria 2.235

127°) Palazzo, Sergio Omar Unión por la Patria 2.130

129°) Castagneto, Carlos Daniel Unión por la Patria 2.053

134°) Santilli, Diego Pro 1.967

135°) Espert, José Luis La Libertad Avanza 1.865

138°) Lombardi, Hernán Pro 1.763

143°) Manrique, Mario Unión por la Patria 1.597

144°) Gollán, Daniel Unión por la Patria 1.519

145°) Macha, Mónica Unión por la Patria 1.452

146°) Morán, Micaela Unión por la Patria 1.426

147°) Borrego, Victoria Coalición Cívica 1.414

173°) Alonso, Constanza Unión por la Patria 728

177°) Sánchez Wrba, Javier Pro 633

192°) Gutiérrez, Ramiro Unión por la Patria 374

202°) Sotolano, María Pro 62

211°) Monzó, Emilio Encuentro Federal 9

213°) Besana, Gabriela Pro 8

223°) Randazzo, Florencio Encuentro Federal 4

227°) De Sensi, María Florencia Pro 3

245°) Yeza, Martín Pro 1

Sin palabras

Un total de 17 diputados aparecen en cero al cabo de esta medición. En cuanto a los de la provincia de Buenos Aires están Pablo Ansaloni, Lorena Macyszyn, Guillermo Montenegro y Carolina Píparo (La Libertad Avanza), por UxP, Marcela Passo, Julio Pereyra y Brenda Vargas Matyi.

Otros en el listado son Rocío Bonacci, Facundo Correa Llano, Nicolás Emma, Florencia Klipauka Lewtak (LLA), Tanya Bertoldi, Celia Campitelli, Gabriela Estévez, José Gómez, Magalí Mastaler (UXP) y Nancy Ballejos (Pro).

Otros 43 no dieron ningún discurso en el recinto, mas no figuran en cero por habérseles requerido -en muchos casos más de una vez- manifestar a viva voz el sentido de sus votos. De todos estos, Julio Pereyra, quien pasó sus cuatro años sin decir nada en el recinto.