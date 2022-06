El Intendente de Capitán Sarmiento, Javier Iguacel, tuvo un fuerte cruce con Rubén ‘Pollo’ Sobrero, el secretario general de la seccional Oeste de la Unión Ferroviaria. Ambos acudieron como invitados a ‘Viviana Con Vos’, el programa de Viviana Canosa en A24, y se sacaron chispas.

Sobrero contó que había denunciado a Iguacel porque "hizo un puente donde no pasaban los trenes”. Luego, el dirigente de la Unión Ferroviaria le dijo ex director de Vialidad Nacional: “Yo no estoy procesado, vos estás procesado. Yo no tengo ningún hecho de corrupción, vos sí. Yo estoy limpio, vos no“.

En medio de los cruces, Sobrero le reprochó a Iguacel su gestión como funcionario de Macri y sobre el puente agregó: “No seas chanta, lo tuvimos que reformar todo porque vos sos un inútil. Hiciste una cosa que no sirve para nada y por eso estás denunciado en varias causas, no solo en esta”.

En medio de la acalorada discusión, Iguacel sostuvo que "hay que cambiar la Argentina" y Sobrero le dijo: "Claro que queremos cambiar, queremos que no haya gente como vos". Frente a esto, el ex ministro irrumpió con una pregunta al dirigente ferroviario: “¿Cuánto hace que estás como secretario en el sindicato?”.

Ante la pregunta de iguacel, Sobrero respondió: “Es el segundo periodo que tengo, ocho años. Antes tenía otros cargos, también fui delegado". Allí fue cuando el jefe comunal del PRO le dijo: “¿ ". Ante la pregunta, el sindicalista comenzó a reírse y le expresó: “Que chanta que sos".

Esto ocurre a pocos días de que Iguacel fue procesado por el delito de negociaciones incompatibles con la función pública, acusado de haber favorecido a empresas vinculadas a Macri a las que les extendió concesiones de siete corredores viales que se les habían vencido, sin las licitaciones previas que, por ley, son obligatorias.

El fallo firmado por el juez federal Sebastián Casanello, sostiene que el ex director de Vialidad Nacional “en su calidad de administrador general" llevó a cabo "contrataciones directas alegando circunstancias falaces y autogeneradas, a favor de los privados, desvirtuando el interés público que se debía defender".