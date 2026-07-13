El Gobierno bonaerense celebró los cuatro años del programa Puentes, una iniciativa creada para ampliar la oferta universitaria en municipios del interior que no cuentan con universidades públicas, y anunció la continuidad de las obras y nuevas inversiones para fortalecer la educación superior en el territorio provincial.

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El ministro de Gobierno, Carlos Bianco, recordó que el programa fue impulsado por decisión del gobernador Axel Kicillof con el objetivo de evitar que miles de jóvenes deban abandonar sus ciudades para continuar estudios universitarios.

"Lo que nos pidió el gobernador fue diseñar un programa que permitiera multiplicar la oferta universitaria en aquellos municipios donde no se dictaban carreras", explicó el funcionario.

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La iniciativa combina subsidios para la construcción y equipamiento de centros universitarios con convenios entre la Provincia, los municipios y universidades nacionales y provinciales para el dictado de carreras vinculadas a los perfiles productivos de cada región.

Los números del programa

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Bianco destacó que Puentes ya acumula una inversión cercana a los $40.000 millones, a valores actualizados, y precisó que actualmente:

Llega a 81 municipios del interior bonaerense.

Se inauguraron 53 nuevos centros universitarios.

Participan 25 universidades , de las cuales 23 son nacionales y dos provinciales.

Se otorgaron 20 subsidios para infraestructura y equipamiento universitario.

Se dictan 368 carreras universitarias.

Más de 21.000 estudiantes cursan carreras a través del programa.

Casi 3.000 alumnos ya egresaron.

"Hoy hay más de 21.000 estudiantes cursando carreras universitarias en lugares donde hasta hace pocos años era impensado estudiar una carrera universitaria", resaltó el ministro.

Microcredenciales y formación tecnológica

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Durante la conferencia, Bianco también destacó la incorporación de microcredenciales, un sistema de certificación de cursos específicos mediante tecnología blockchain, orientado principalmente a la formación tecnológica.

El objetivo es brindar herramientas de rápida inserción laboral para quienes no pueden realizar una carrera universitaria completa, pero sí capacitarse mediante trayectos formativos certificados.

Nuevas obras en marcha

El ministro anunció además que 24 nuevos proyectos se encuentran en ejecución durante este año, con subsidios de hasta $90 millones destinados a ampliar, construir o equipar centros universitarios.

Las obras alcanzan a municipios como Ayacucho, Bolívar, Chivilcoy, Coronel Rosales, Coronel Dorrego, Dolores, Exaltación de la Cruz, General Lavalle, General Guido, Gonzales Chaves, Ituzaingó, Laprida, Magdalena, Mar Chiquita, Punta Indio, Rivadavia, Rojas, Saladillo, Salliqueló, San Pedro, Suipacha, Tornquist, Tres Arroyos y Tres Lomas.

Entre los proyectos destacados, Bianco mencionó la construcción de nuevos centros universitarios en Rojas y Suipacha, además de ampliaciones en establecimientos que, según indicó, "ya quedaron chicos por la cantidad de estudiantes que reciben".

Finalmente, el funcionario aseguró que el gobernador Axel Kicillof pidió profundizar el programa, al considerar que Puentes "le ha dado futuro a los pueblos", permitiendo que los jóvenes estudien cerca de sus hogares, accedan a una salida laboral y reduzcan el desarraigo que históricamente afectó a muchas localidades del interior bonaerense.