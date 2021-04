La dirigente de Valores para mi país encabezó una recorrida en San Pedro, Zárate y San Nicolásy habló con Lanoticia1.com. Dice que su modelo no es "un liberalismo a ultranza" sino una "economía social de mercado". Hotton también planteó que "el campo no está siendo escuchado por la clase política" y que lo que paga en retenciones "no vuelve" al territorio. Se postula en un frente con Espert y López Murphy en las PASO con listas separadas "pensando en 2023".