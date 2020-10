Tras un intenso debate, los diputados oficialistas que integran la Comisión de Recursos Naturales aprobaron el dictamen sobre el proyecto de Máximo Kirchner que propone prohibir por entre 30 y 60 años el cambio de uso de aquellas propiedades que hayan sido afectadas por incendios -hayan sido intencionales o no- con el propósito de evitar que se desarrollen en esos predios emprendimientos inmobiliarios. Consiste en una modificación de la Ley 26.815 de Manejo del Fuego, ampliando las restricciones en el uso de los territorios afectados.

La diputada nacional lomense y Vicepresidenta de la Comisión de Ambiente Daniela Vilar fue quien presentó el proyecto, explicando que “el 95% de los incendios son por causas antrópicas: por negligencia o por fuegos intencionales con fines inmobiliarios y especulativos". "Este proyecto pretende, por un lado, evitar que se generen incendios. Y por el otro, garantizar que los ecosistemas donde se generen incendios tengan tiempo para restaurarse", añadió la legisladora de 36 años, quien celebró la medida en sus redes sociales.

Aprobamos en la Comisión de Recursos Naturales el dictamen del proyecto de Ley de Fuego presentado por Máximo Kirchner junto con @JoseLuisRamonOk @GracielaCamano @BuccaBali y diputadxs del @Diputados_Todos.

Propone evitar la generación de incendios con fines especulativos. pic.twitter.com/XfF2VVY8kk — Daniela Vilar (@danyvilar) October 26, 2020

La joven diputada a quien la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner destacó en sus redes sociales por el encendido discurso que dio en la Cámara Baja de la Nación, cuando puso en agenda la cuestión ambiental haciendo pie en la desigualdad, remarcó que el proyecto de Ley de Fuego presentado por Máximo Kirchner, aprobado en la Comisión de Recursos Naturales, "propone evitar la generación de incendios con fines especulativos" y en ese sentido explicó que "si se termina el negocio se apaga el fuego".

Llevamos en 2020 más de 900.000 hectáreas incendiadas. El 95% de los incendios son causados por acción humana. No podemos permitir que ante una de las sequías más grandes de la historia se produzcan incendios intencionales que ponen en peligro nuestro futuro. — Daniela Vilar (@danyvilar) October 26, 2020

"Llevamos en 2020 más de 900.000 hectáreas incendiadas. No podemos permitir que ante una de las sequías más grandes de la historia se produzcan incendios intencionales que ponen en peligro nuestro futuro. Por eso presentamos este proyecto que prohíbe los emprendimientos inmobiliarios y el cambio en el uso del suelo en las tierras incendiadas", subrayó la diputada, quien resaltó que el proyecto "intenta evitar los fuegos con fines especulativos y garantizar que los suelos tengan tiempo para restaurarse y recuperar su biodiversidad".

Por último, la diputada de La Cámpora cargó munición gruesa contra la oposición, a quien señaló por mantener una "posición cómoda que no contribuye a resolver los problemas". En ese contexto, la legisladora expresó: "A pesar de la preocupación que tanto manifestaban, el bloque de Juntos por el Cambio nuevamente prefirió defender el statu quo". "Quedarse en la declamación o la queja es una posición cómoda, que no contribuye a resolver los problemas. No se puede defender el ambiente sin afectar intereses de algunos sectores", concluyó.