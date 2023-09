El camino a las urnas es cada vez más corto y algunos municipios han organizado debate de candidatos a la intendencia, tal el caso de Mar del Plata en donde este jueves los cuatro aspirantes al Ejecutivo expusieron sus ideas en torno a cuatro ejes: educación, salud, seguridad y economía.

El encuentro se llevó a cabo en la sede del Colegio IDRA que en conjunto con la Red Mar del Plata Entre Todos, organizaron el debate de ideas. Así, Guillermo Montenegro (JxC), Fernanda Raverta (UxP), Rolando Demaio (La Libertad Avanza) y Rosa Mauregui (Frente de Izquierda) expusieron ante estudiantes de 11 escuelas marplatenses.

Eje Educación: qué dijo cada candidato

Cómo mitigar la problemática de la deserción en la escuela secundaria.

Cómo revertir el declive en la cantidad de graduados en el nivel universitario.

Montenegro: “El gran quiebre en la educación fue en 2020, con una cuarentena que no permitió que los jóvenes fueran a las escuelas. Esto generó una complicación extra. Lo que hicimos en estos años fue escuchar: de esa manera impulsamos talleres específicos de robótica o educación financiera. No habrá soluciones si no acompañamos desde el Estado".

En el plano universitario, el jefe comunal llamó a acompañar a los jóvenes “desde la vocación” para evitar que tengan “la necesidad de irse del país”. Y remarcó que, una vez terminada la secundaria, no debe dar “miedo” no saber qué hacer a futuro.

Demaio: criticó que hay un “estado deficitario” en las escuelas de la ciudad y pidió “redistribuir” el Fondo de Financiamiento Educativo: “Que los recursos pasen directo a los colegios y no por el Estado, porque se tergiversan”.

En el plano universitario indicó que se debería pensar en una “reforma del sistema educativo” para garantizar que la educación sea “un derecho y no un privilegio”.

Mauregui: señaló que hay “7 de cada 10 pibes” que tienen un trabajo precario, una problemática que agudizó la pandemia a partir de los “padecimientos psíquicos” que ocasionó. “Las escuelas se caen a pedazos, no tienen agua ni gas. Los estudiantes y trabajadores son los que sostienen la educación pública”.

“La deserción universitaria tiene que ver con que muchos estudiantes trabajan, no hay bandas horarias para quienes lo hacen. Es muy difícil sostener la educación así”.

Raverta: “Proponemos acompañar a los chicos con un espacio de orientación vocacional, para que sigan en la universidad y sepan cuáles son sus capacidades”.

A su vez, advirtió “tristeza y depresión en los jóvenes” como una problemática de estos tiempos, por lo que aseguró que debe haber un “espacio de contención” para estas patologías.

Eje Salud: qué dijo cada candidato

Propuestas para abordar la mortalidad infantil.

La posibilidad de que el municipio cuente con un hospital municipal.

Raverta: “Voy a ser una intendenta que no buscará excusas en las responsabilidades. El municipio debe dar respuesta a las

300.000 personas que acuden al sistema público. Y vamos a terminar el Hospitalito de Batán, que en las últimas dos gestiones se abandonó.

Retomó el anuncio del nuevo nosocomio que realizó el gobernador Axel Kicillof la semana pasada. Explicó que tendrá una administración tripartita, con la participación del municipio, el gobierno provincial y la gestión nacional.

Montenegro: recalcó que “no caben dudas” sobre la necesidad de un nuevo hospital, a la vez que valoró que a nivel municipal “se mejoró la infraestructura y el sistema de turnos en los centros de salud. El Same pasó a estar bajo control del municipio, cuando era tercerizado”. Y agregó: “Hay que buscar la forma de capacitación y financiamiento, porque no hay profesionales. No hay que pensar sólo en un edificio, sino llegar a los barrios para ver las problemáticas”.

Sobre la mortalidad infantil destacó que la problemática se da en una escala inferior respecto a la provincia y el país, aunque sigue siendo un porcentaje “alto”. Para combatir la problemática propuso “programas de salud y crianza” en los barrios para no sólo detectar patologías, sino también para “no colapsar” los efectores públicos.

Demaio: "Debe haber los insumos necesarios, con el personal correspondiente. Potenciar el sistema de salud es nuestro norte. Y también buscaremos terminar el Hospital en Batán, una promesa incumplida. Hay que aplicar el dinero donde se debe y no usarlo en pavadas”.

Dijo que es “fundamental” contar con un hospital municipal para contrarrestar la “situación caótica” que se vive hoy, sin posibilidad de turnos ni personal.

Mauregui: denunció el “deterioro” de la salud en los efectores bajo administración tanto municipal como provincial, así como los bajos salarios para los profesionales para atender la mortalidad infantil.

“Esto tiene que ver con el desfinanciamiento y la fragmentación. Hay que prevenir y fortalecer el primer nivel de atención para llegar a todos los barrios. Que haya un único sistema de salud, bajo administración de los trabajadores, para que no haya pelea entre las jurisdicciones por los recursos”, consideró.

Eje Seguridad qué dijo cada candidato

Profundizaron sobre las acciones para combatir la violencia hacia las mujeres.

Montenegro: “Teníamos una deuda con la entrega de botones antipánico, la saldamos y hoy no hay lista de espera. Cuando hay violencia doméstica, hay que ver los lugares donde ocurre. Cómo responder marca la diferencia. Si hay más denuncias, hay más confianza en que el Estado puede dar respuesta. Hay que ver cómo detectamos previamente dónde está el problema”.

Demaio: propuso “un plan integral antidelito” que ponga en funcionamiento “la tecnología”, con botones antipánico en los celulares de las personas. Y prometió: “Vamos a crear un Fondo de Seguridad Municipal que se va a financiar con el dinero que se destina a alquileres innecesarios de la comuna: unos $150 millones a valores actuales”.

Mauregui: “Sólo hay 18 plazas en la ciudad para asistir a mujeres que escapan de la violencia. Todas deben tener casas de refugio. Sin independencia económica, es muy difícil salir de la violencia. También debe haber formación en ESI (Educación Sexual Integral) para advertir estas situaciones”.

Raverta: hizo foco en la situación general de la seguridad: “Todos los indicadores empeoraron en Mar del Plata”, criticó. Y, a raíz de la “violencia machista”, propuso un “centro único de atención” para la comunidad. Y analizó: “Una mujer debe ir a muchos lugares para pedir ayuda. El municipio debe dar una solución integral , por eso la necesidad de un centro único”.

Eje Economía: qué dijo cada candidato

Las posibilidades de la ciudad para impulsar nuevos sectores productivos que generen trabajo por fuera del turismo y la pesca, con la inminente irrupción de la exploración petrolera offshore.

Demaio: “El desempleo es un problema crónico. La ciudad tiene una temporada de verano donde mejora, pero no se sostiene. Esto suele hacer que la única salida sea Ezeiza“. Y añadió: “La ciudad tiene una hiperinflación de ordenanzas que expulsan la inversión. Hay un freno de mano puesto desde hace muchos años, por eso tenemos que cambiar las reglamentaciones, que son una máquina de impedir”.

Raverta: llamó a “diversificar la matriz productiva” para ayudar a los 24.000 marplatenses que hoy no tienen trabajo. “El Estado genera las condiciones para que haya trabajo de calidad. El puerto puede aportar para que haya más turismo”, dijo y ponderó la articulación con los gobiernos provincial y nacional, que permitieron en la ciudad la recepción de viajes de egresados, los Juegos Bonaerenses, los Juegos Evita y el Previaje 5.

Montenegro: “Transformamos la ciudad del no en la del sí. Dejamos de ser la ciudad del abandono”, remarcó. En la misma línea, ponderó las acciones del municipio para impulsar las destilerías de gin, los decks, las “carreras de motos” y la construcción. Además, dijo que el municipio debe trabajar a la par del sector offshore para generar empleo.

Mauregui: “El extractivismo no traerá desarrollo. No es progreso, es saqueo para pagar la deuda externa”, consideró. Y, ante la precarización laboral “que no se recuperó tras la pandemia”, pidió redurcir la jornada de trabajo a 6 horas.

Cierre del debate: qué dijo cada candidato

Sobre el final del encuentro los cuatro aspirantes a la Intendencia tuvieron una intervención con temática libre.

Montenegro: “Yo me levanto todos los días en la mejor ciudad del mundo. Me desvelo en buscar soluciones para el laburo y la seguridad. Lo importante es conocer las soluciones y trabajarlas todos juntos. Puedo garantizar que voy a poner y dejar todo. Mar del Plata es lo más importante que tengo. Les pido que me acompañen”.

Raverta: “Confío en las capacidades de ustedes (los estudiantes). Tienen un enorme potencial para seguir adelante, pero la gestión del municipio tiene que acompañarlos. Hay que sacar la idea de eliminar al otro, al Estado; hay que abrazar y acompañar".

Demaio: “A través de La Libertad Avanza, hemos venido a cambiar la agenda. Defendemos la idea de libertad, la propiedad privada y el derecho a la vida. Vamos a hacer que el municipio y el país dejen de ser una máquina de impedir. Sacaremos impuestos. Queremos una Mar del Plata grande, que salga del pozo en el que nos puso la política”.

Mauregui: “Nosotros defendemos la lucha ambiental y de las mujeres. No hay que resignarse a elegir entre los que ajustan, hay que organizarse y salir a las calles. Planteamos una salida con la izquierda para pelear por nuestro presente y futuro”.