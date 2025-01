Luis Caputo había enviado una carta a los 23 gobernadores y al jefe de Gobierno porteño “en la que se les solicitó que implementen medidas” para que los municipios deroguen tasas municipales. En el texto, el titular del Palacio de Hacienda amenaza descontar esos montos de los fondos coparticipables que la Nación envía a las provincias.

En ese marco, el ministro de Economía eligió contestar una publicación del jefe comunal de 3 de Febrero, Diego Valenzuela, hoy muy cercano al gobierno nacional, para afirmar que son los “intendentes K” los que “obstaculizan” la baja de la inflación.

Coincido, y los intendentes K parece que ya eligieron: siempre van a estar del lado de la mala política, en contra de la gente, aumentando tasas y tratando de obstaculizar el exitoso proceso de baja de inflación. https://t.co/aIZWqEbg7v — totocaputo (@LuisCaputoAR) January 13, 2025

“Coincido, y los intendentes K parece que ya eligieron: siempre van a estar del lado de la mala política, en contra de la gente, aumentando tasas y tratando de obstaculizar el exitoso proceso de baja de inflación”, expresó el ministro respondiendo a un video que subió Valenzuela.

En esa publicación, el jefe comunal de 3 de Febrero se metió en la disputa y se puso del lado del gobierno de Javier Milei. En ese sentido, afirmó: “Los intendentes debemos decidir de qué lado queremos estar: aumentando la inflación o ayudando a combatirla”.

La nota donde Caputo advierte

En la misiva enviada a los gobernadores, Caputo apuntó a aquellas tasas “que su valor no guarde proporcionalidad con el costo de la prestación del servicio, caracterizándose por ser ilegales y arbitrarias”, aunque no precisó casos puntuales. En este sentido, en el escrito se solicitó que se eliminen estas “Tasas municipales” que tienen una coincidencia substancial, total o parcial, de hechos imponibles o bases con los impuestos nacionales coparticipables; que no resultan razonables con el costo del servicio efectivamente prestado; y no respetan la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Además, se pidió intimar a los municipios para que, en el caso de que no cumplan con lo señalado, se los suspenda en su participación de la masa coparticipable.

Se trata de una escalada en la disputa que el gobierno nacional mantiene con los municipios y las provincias, ya que ha había advertido sobre las tasas a los supermercados que impactan en precios y las que se cobran en las tarifas de servicios como luz y gas.

La nota enviada también hace hincapié en que Ley de Coparticipación, a la cual adhirieron todas las provincias, obliga a estos distritos y sus municipios a no gravar por vía de impuestos, tasas, contribuciones u otros tributos, cualquiera fuere su característica o denominación, las materias imponibles sujetas a los impuestos nacionales distribuidos.

Finalmente, en la nota se resalta que esos tributos municipales son deducibles en la liquidación del Impuesto a las Ganancias y que, por este motivo, se disminuye la masa coparticipable, lo que genera un claro perjuicio al Estado Nacional y a las diferentes jurisdicciones provinciales en sus recursos coparticipables, sin que exista justificación alguna.