La legisladora porteña del PRO Laura Alonso cargó contra el gobernador bonaerense Axel Kicillof luego de la difusión de videos en los que se observan fajos de dólares en la casa que compartían Martín Insaurralde y Jesica Cirio.

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Las imágenes, dadas a conocer durante el fin de semana, muestran cajones y estantes de un vestidor repletos de dólares guardados en bolsas plásticas. Según trascendió, los registros habrían sido realizados por la propia Cirio años atrás, cuando todavía era pareja del exintendente de Lomas de Zamora.

A partir de la aparición de los videos, Alonso cuestionó duramente al mandatario bonaerense y lo responsabilizó políticamente por haber tenido a Insaurralde como uno de sus principales funcionarios.

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"Insaurralde es una persona de la política bonaerense muy cercana a Kicillof, con vinculaciones y manejos de dinero corrupto", sostuvo la dirigente del PRO en declaraciones a Radio del Plata.

Además, puso en duda el desconocimiento del gobernador sobre la situación de su exjefe de Gabinete. "Esto pone en duda la honestidad de Axel Kicillof. ¿No sabía de los manejos corruptos de Insaurralde o se sigue haciendo el boludo?", lanzó.

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Alonso también recordó el escándalo que estalló en 2023 cuando se difundieron imágenes de Insaurralde navegando en un lujoso yate por el Mediterráneo junto a la modelo Sofía Clerici. "Kicillof no se puede hacer el boludo con Insaurralde, es responsable, tiene que hacerse cargo", insistió.

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Por otra parte, la legisladora cuestionó el avance de la investigación judicial. "Todos los argentinos vimos a Insaurralde una semana en un yate en el Mediterráneo que costó más de medio millón de dólares y en estos años la Justicia jamás lo llamó a indagatoria", afirmó.

Finalmente, consideró que la difusión de los nuevos videos podría generar movimientos en la causa. "A la Justicia no le queda otra que avanzar con esta revelación periodística. El caso de Insaurralde es como patear un hormiguero. Es fundamental para entender el funcionamiento de la corrupción de la política bonaerense", concluyó.