La tasa de desocupación en el país, la cual mide la proporción de personas que no tienen ocupación, están disponibles para trabajar y buscan empleo activamente, bajó el 10,2% en el primer trimestre del 2021, respecto al 11% del cuarto de 2020, es decir, un 0,8% menos, informó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo. Es decir, hay 1,3 millones de desocupados en el país.

Cifras de Provincia de Buenos Aires:

Región Tasa 1 T 2021 Tasa 4 T 2020 Gran Buenos Aires 11,0 (CABA 7,9; partidos bonaerenses: 11,9) 12,6 (CABA: 7,2 - Partidos bonaerenses: 14,1) Bahía Blanca-Cerri 9,2 9,7 Gran La Plata 5,8 9,1 Mar del Plata 9,4 11,1 San Nicolás-Villa Constitución 8,6 9,5 Viedma-Carmen de Patagones 3,9 6,0

Expresado en cantidad, en los partidos del GBA: 680 mil; Bahía Blanca - Cerri: 14 mil; Gran La Plata: 24 mil; Mar del Plata: 29 mil; San Nicolás - Va. Constitución: 6 mil; Viedma-Patagones: 1 mil.

El reporte agrega que "la cuarta parte de la población ocupada se identificó como subocupada –que trabaja menos de 35 horas semanales y está dispuesta a trabajar más horas–, demandante de empleo –que busca activamente otro empleo– o no demandante disponible –que no busca activamente otro empleo pero está disponible para trabajar mas horas–". Asimismo "la tasa de subocupación alcanzó el 11,9% de la población económica activa (PEA), mientras que los ocupados demandantes y los ocupados no demandantes disponibles totalizaron 10,3% de la PEA", se indicó.

En lo referente a la tasa de desocupación (10,2% de la PEA), se destaca que la tasa fue de 12,3% para las mujeres, en tanto que, entre los varones, se ubicó en 8,5%.

Además, "la TD fue menor en los aglomerados de menor población: en los aglomerados con menos de 500.000 habitantes, alcanzó 6,8% de la PEA en el primer trimestre, contra 10,8% en aquellos con 500.000 y más habitantes", se indica.

Entre las regiones, además, Gran Buenos Aires presentó la mayor TD (11,0%), mientras que Noreste fue la de menor nivel (6,1%). En cuanto al tiempo de búsqueda del empleo, más de la mitad de la población desocupada (56,5%) hacía 6 meses o más que estaba desempleada; mientras que aproximadamente un tercio (30,9%) llevaba menos de 3 meses en el proceso de búsqueda de empleo.