La oferta de la Argentina logró una adhesión del 93,5% por lo que activa la cláusula colectiva y reestructura el 99% de la deuda bajo legislación extranjera, anunció el gobierno nacional, durante un acto en la Casa Rosada, encabezado por el ministro de Economía Martín Guzmán y el presidente Alberto Fernández. También participaron la vicepresidenta Cristina Kirchner, gobernadores y diputados.

Guzmán adelantó que el próximo 15 de septiembre se enviará al Congreso el proyecto de presupuesto a la vez que ya comenzaron las negociaciones con el FMI, por el crédito Stand-by otorgado durante el gobierno de Mauricio Macri.

Por otra parte, Fernández señaló: "Tenemos la tranquilidad de que no hemos traicionado la confianza de los argentinos porque hicimos las cosas como dijimos que las íbamos a hacer. Esta vez la deuda no la van a pagar los que menos tienen". "No volvamos nunca más a ese laberinto, tomemos conciencia", pidió.

Asimismo aseguró que ahora se buscará la reactivación del mercado interno, promoción de inversión y un fuerte hincapié en resolver "problemas estructurales", con una visión federal en un "país desigual".