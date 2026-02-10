Tras la reglamentación de la Ley de Inocencia Fiscal, el titular de la cartera económica, Luis Caputo, invitó a los ciudadanos a sacar los dólares del colchón y “llevarlos al banco”

La Senador kirchnerista Juliana Di Tullio le respondió con una chicana: “Hay que dar el ejemplo, Toto”. “Traé la que tenés afuera y ponela en el Banco Nación”, sentenció.

La propuesta de Caputo generó recelo en redes sociales, ya que los argentinos no son proclives a confiarles sus ahorros a los bancos.

