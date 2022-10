El gobernador bonaerense Axel Kicillof consideró que "no hay mejor homenaje al general Juan Domingo Perón que inaugurar obras y reconocer derechos", en el marco del Día de la Lealtad que se conmemora durante un acto junto al presidente Alberto Fernández de la inauguración de la finalización de la autopista Ezeiza-Cañuelas.

"Hoy anunciamos un aumento salarial de 8 puntos este mes, 8 más el que viene y 12 en diciembre", remarcó el mandatario bonaerense y aseguró que eso tiene que ver con "honrar un compromiso", pese a las dificultades de la actualidad "tras una pandemia y una guerra". Allí, sostuvo que "ante cualquier adversidad, primero se debe pensar en los que menos tienen, en los trabajadores".

En ese sentido remarcó: "que no se retrasen los salarios contra la inflación es lo que permite llevar adelante un modelo redistributivo y garantizar la sostenibilidad del crecimiento". Asimismo razonó que "el crecimiento no se puede sostener sin demanda, sin consumo o sin mercado interno". "En economía, no funciona la ley del derrame. Es al revés: la economía crece de abajo para arriba, con distribución, inclusión y obra pública que genera empleo y bienestar", especificó y aseguró: "hoy 17 de octubre, ¿Qué mejor que inaugurar obras, reconocer derechos no con palabras sino con realidades?".

En alusión a la particular jornada conmemorativa para el peronismo y el motivo del acto, dijo: "Hoy es 17 de octubre; una frase de Perón que nos inspira y guía en la acción de Gobierno es que 'mejor que decir es hacer y mejor que prometer es realizar'; ahora estamos en una ampliación esperada y reclamada mucho tiempo", continuó.

Resaltó también que la obra "traerá beneficios para los vecinos y cientos de miles de automovilistas que por aquí pasan" y recordó que el Gobierno de Mauricio Macri y de María Eugenia Vidal "mintió" porque había prometido esa ampliación pero "nunca la hizo".

"La obra está terminada y decenas de miles de automovilistas tendrán mejor conectividad y esto va a potenciar a nuestra provincia y país; no hay mejor homenaje al general Perón y al pueblo que lo sacó de su encierro en la Isla Martín García que inaugurar estas obras", puntualizó el mandatario provincial.