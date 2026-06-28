El hasta ahora ministro del Interior Diego Santilli asumirá el cargo de Jefe de Gabinete en reemplazo del cuestionado Manuel Adorni quien renunció este sábado con una carta dirigida al presidente Javier Milei.

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La confirmación llegó con un post en X del presidente con una foto junto al nuevo Jefe de Gabinete y la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei.

“Delineando los fundamentos para una transición ordenada del cargo”, indicó el mandatario, quien además confirmó que la jura será el día martes a las 16:00 horas.

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Aquí junto al nuevo Jefe de Gabinete de Ministros @diegosantilli y la Sec. Gral. de la Presidencia @KarinaMileiOk delineando los fundamentos para una transición ordenada del cargo. La jura será el día martes a las 16:00 hs.

MAGA.

VLLC! pic.twitter.com/D9wPZyDaSl — Javier Milei (@JMilei) June 28, 2026

Será el cuarto Jefe de Gabinete desde que asumió Milei en diciembre del 2023 si se considera a Nicolás Posse, Guillermo Francos y el mencionado Adorni.

Apoyo aliado

A poco de conocerse la noticia, el expresidente Mauricio Macri, muy crítico del papel del gobierno respecto a sostener a Adorni, informó: “Hoy hablé con Diego Santilli previo a su reunión con el presidente. Me dijo que iba a ser designado como nuevo jefe de Gabinete. Celebro esa decisión. Confío en que ayude a fortalecer el cambio, a recuperar un poco de la tranquilidad que necesita el país y a permitir que las reformas económicas avancen lo antes posible”.

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Hoy hablé con @diegosantilli previo a su reunión con el presidente. Me dijo que iba a ser designado como nuevo jefe de Gabinete. Celebro esa decisión. Confío en que ayude a fortalecer el cambio, a recuperar un poco de la tranquilidad que necesita el país y a permitir que las… — Mauricio Macri (@mauriciomacri) June 28, 2026

Asimismo, Cristian Ritondo, jefe del bloque PRO, ya se había referido al nuevo jefe de Gabinete antes de confirmarse la designación al señalar que "lo que le faltaba a Adorni hoy le sobra a Diego (Santilli)". "Para mí en particular es una alegría. Tiene experiencia legislativa, conoce el funcionamiento del sistema político, tiene buena relación con los gobernadores", cerró.