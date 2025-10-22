El dirigente libertario y referente del PRO bonaerense, Diego Santilli, continúa su agenda de campaña en el tramo final previo a las elecciones legislativas del 26 de octubre. Este miércoles encabezará una recorrida por Merlo, San Martín y Vicente López, con el objetivo de “seguir achicando la diferencia” en el principal distrito electoral del país.

A diferencia de otros actos, Santilli no estará acompañado por el presidente Javier Milei, quien se concentrará en los preparativos para su cierre nacional de campaña, previsto para este jueves en la ciudad de Rosario.

Este domingo está en juego si queremos chorros presos o puerta giratoria.



Si queremos que la ayuda social le llegue a los más humildes o que vuelvan los gerentes de la pobreza.



Si queremos calles libres para transitar o 9000 piquetes por año.



Si queremos que nuestros hijos se… pic.twitter.com/eeTDwD8HI9 — Diego Santilli (@diegosantilli) October 22, 2025

En paralelo, el exvicejefe de Gobierno porteño y actual candidato a diputado nacional publicó un mensaje en sus redes sociales para convocar a los ciudadanos a votar el próximo domingo.

“Este domingo te pido por favor que no falles. Este domingo cueste lo que cueste tenemos que ir a votar por el futuro”, escribió Santilli en una publicación difundida a través de sus cuentas oficiales.

Con esta nueva gira por el conurbano, Santilli busca reforzar la presencia libertaria en el territorio bonaerense, especialmente en municipios del primer y segundo cordón, donde La Libertad Avanza intenta consolidar su electorado.

El acto de cierre encabezado por Milei en Rosario marcará el final de una campaña marcada por la tensión entre las estructuras libertarias y los sectores del PRO que acompañan al oficialismo nacional.

