La Cámara de Diputados bonaerense dio este martes sanción definitiva a varios proyectos, entre ellos el denominado Ley Ema, que crea el programa provincial de “Prevención y Abordaje Integral de la Violencia Digital” en las escuelas de la provincia de Buenos Aires y el que establece la regulación del uso de celulares en las escuelas de nivel primario y secundario de la provincia de Buenos Aires.

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El proyecto de la Ley Ema había sido aprobado a comienzos de octubre por el Senado bonaerense pero debió regresar a Diputados debido a que, en el trabajo en comisiones en la Cámara alta, se unificaron las propuestas impulsadas por las legisladoras de Fuerza Patria, Laura Clark, del Senado, y Mayra Mendoza, de Diputados, con el objetivo de avanzar con un articulado común para abordar y prevenir la violencia digital de género en los entornos educativos.

La norma establece lineamientos para la “prevención, detección y abordaje integral de la violencia digital en todos los niveles y modalidades, promoviendo el uso responsable de las tecnologías y garantizando entornos digitales seguros, cuidando la privacidad y la integridad personal". El texto define como violencia digital a las conductas que, mediante el uso de tecnologías, puedan provocar daños físicos, psicológicos, económicos, patrimoniales, sexuales o morales contra niños, niñas y adolescentes.

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¡TENEMOS LEY EMA! 💜 Después de mucho trabajo y esfuerzo, completamos la sanción de esta ley que es fruto del trabajo de Laura, la mamá de Ema, que convirtió su dolor en lucha. A partir de ahora y siempre, llevaremos todas el nombre de Ema como bandera para que ninguna otra piba tenga que pasar por lo mismo. La política es la debe abordar con empatía, conciencia y trabajo estas temáticas que impactan en la vida de todos y todas. El camino SIEMPRE es desde la escucha activa y colectiva. Lo virtual también es real. Desde hoy, contamos con una herramienta para que nuestras juventudes se formen en entornos digitales con respeto y cuidado. #LeyEma — Mayra Mendoza ☀️ (@mayrasmendoza) October 20, 2026

La norma lleva el nombre de Ema Bondaruk, la adolescente bonaerense que murió en agosto de 2024 luego de la difusión y viralización no consentida de imágenes íntimas en su entorno escolar. Entre los puntos sobresalientes de la iniciativa, se busca sumar a la Ley Provincial de Educación N°13.688 nuevos contenidos vinculados con la ciudadanía digital.

Entre las situaciones contempladas por el articulado aparecen la obtención, reproducción o difusión sin consentimiento de material íntimo, incluido aquel producido o editado mediante Inteligencia Artificial (IA), una situación que se ha producido y fue noticia en colegios de Lomas de Zamora e Ituzaingó.

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Por otro lado, la Cámara de Diputados bonaerense sancionó el proyecto del diputado del bloque Unión y Libertad, Martín Rozas, sobre regulación de las pantallas en primarias y secundarias, luego de que el Senado introdujera modificaciones en la redacción final.

En detalle, el texto impulsado por Rozas tiene por objeto promover el uso seguro y responsable de teléfonos pantallas, informar y concientizar a los alumnos entre 6 y 17 años sobre los riesgos y efectos nocivos de la exposición, y regular su utilización durante su permanencia en los establecimientos de gestión pública y privada.

La iniciativa establece que los dispositivos no deberán utilizarse durante la jornada educativa, salvo cuando exista un requerimiento o autorización explícita del docente con fines pedagógicos.

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“Este proyecto viene a tratar de dar un lugar seguro a los adolescentes, que por lo menos dentro de las instituciones educativas estén un poquito más protegidos. Sabemos muy bien que la tecnología es una herramienta necesaria para el futuro y que es indispensable que los alumnos sepan manejarla. Pero también sabemos que la sobreexposición a las pantallas trae aparejada otro tipo de situaciones que le hace un perjuicio a todos los adolescentes”, manifestó Rozas durante la sesión de esta tarde.