La Cámara de Diputados aprobó en general el Presupuesto Nacional 2026, impulsado por el Gobierno de Javier Milei, y avanzaba durante la madrugada con la votación en particular, capítulo por capítulo. Al momento de la publicación de esta nota, siendo las 00.30, el debate continuaba en el recinto.

El proyecto obtuvo 132 votos afirmativos, 97 negativos y 19 abstenciones, con el acompañamiento de La Libertad Avanza y bloques aliados, lo que le permitió al oficialismo conseguir la media sanción tras una sesión extensa, marcada por cruces políticos y fuertes cuestionamientos de la oposición al ajuste del gasto social.

Uno de los discursos más críticos fue el del diputado bonaerense de Unión por la Patria, Máximo Kirchner, quien apuntó contra el endeudamiento y la orientación general del Presupuesto. “Ni entregando la soberanía van a poder pagar la deuda”, advirtió, y cuestionó la falta de inversión en políticas públicas. “¿Hubo planes de viviendas? ¿Hubo más escuelas? ¿Hubo más universidades? Todo no”, enumeró desde su banca.

Kirchner también puso el foco en la política tarifaria y en la posible exclusión de zonas del régimen de Zonas Frías. “Entonces de nada sirve tener la segunda reserva de shale gas si las familias no tienen para pagar las tarifas”, sostuvo, y cuestionó además el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), al que calificó como una “entrega de soberanía”.

Desde la izquierda, el diputado bonaerense Nicolás del Caño (FIT-U) llamó a movilizarse contra el Presupuesto y lanzó una advertencia al oficialismo. “Convocamos a todos a movilizarnos, el único camino posible es el de la rebelión popular”, afirmó, y agregó: “Aquellos que creen que tienen un cheque en blanco recuerden lo que pasó en 2017, durante el gobierno de Macri”.

También tomó la palabra la diputada por la provincia de Buenos Aires Marcela Pagano (La Libertad Avanza), quien defendió su rol crítico dentro del Congreso y marcó diferencias incluso desde el oficialismo. “Este Congreso no fue elegido para convalidar silenciosamente los anhelos del Poder Ejecutivo”, sostuvo, y remarcó: “Fuimos elegidos para poner límites”. Además, advirtió que “no todo superávit por definición es virtuoso, ni todo equilibrio fiscal es equilibrio social”.

Otro de los bonaerenses que intervino fue Mario Manrique (Unión por la Patria), quien defendió a Cristina Fernández de Kirchner y cargó contra el Gobierno nacional. “Cristina está secuestrada por la Justicia”, afirmó, y responsabilizó a Mauricio Macri por la situación económica actual. En esa línea, anticipó el rechazo de su bloque al Presupuesto al considerar que profundiza el ajuste y perjudica a los sectores más vulnerables.

Durante la sesión, el oficialismo logró imponer su postura para que la votación se realice capítulo por capítulo y no por artículos, una modalidad que permitió acelerar el tratamiento en particular del texto enviado por el Poder Ejecutivo.

El Presupuesto 2026 fija metas de crecimiento económico y superávit fiscal, pero es rechazado por amplios sectores de la oposición, que denuncian recortes en áreas sensibles como educación, discapacidad y universidades nacionales. Mientras avanzaba la votación en particular, el clima en el recinto seguía siendo tenso y el cierre de la sesión aún no estaba definido.