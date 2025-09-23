Un grupo de diputados de Encuentro Federal, encabezados por Oscar Agost Carreño y acompañado por Miguel Ángel Pichetto, Emilio Monzó, Nicolás Massot, Esteban Paulón, Margarita Stolbizer y Mónica Fein, presentaron en la Cámara baja un proyecto de resolución para iniciar una moción de censura contra el jefe de Gabinete, Guillermo Francos.

A ellos se sumó luego el bloque Coherencia, donde están los expulsados de La Libertad Avanza, como la diputada nacional por la provincia, Marcela Pagano.

Su pedido contra Francos se basa no sólo en el Decreto 681/2025, con el que el Gobierno promulgó la Ley de Emergencia en Discapacidad pero que a la vez suspendió su aplicación hasta que el Congreso establezca de dónde saldrán los fondos para financiarla, sino también en “graves y sucesivas irregularidades en el manejo de su función".

El bloque Coherencia buscará la moción de censura para el Jefe de Gabinete por sus graves y sucesivas irregularidades en el manejo de su función 👇🏻 pic.twitter.com/Xjovi6z3Rx — Marcela Pagano (@Marcelampagano) September 22, 2025

Para los legisladores se trata de una maniobra “ilegal e inconstitucional” y constituye un incumplimiento de la ley 27.793, sancionada e insistida por ambas Cámaras.

La moción de censura, muy común en el sistema parlamentario, está prevista para el puesto de Jefe de Gabinete desde la reforma constitucional de 1994. En este caso, tras un pedido de interpelación, Guillermo Francos podría ser destituido del cargo por la mayoría absoluta de ambas cámaras del Congreso.

