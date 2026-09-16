La Liga de Intendentes de la Provincia de Buenos Aires llevó al Congreso la preocupación por el impacto que el endeudamiento de los hogares tiene en los municipios. Federico Achával, Federico Otermín y Mariel Fernández participaron de una reunión con diputados nacionales del peronismo para intercambiar miradas sobre la situación y expresar su respaldo al proyecto de alivio financiero y desendeudamiento familiar que se encuentra en debate.

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Del encuentro participaron, entre otros, Germán Martínez, Teresa García y Guillermo Michel. La reunión se realizó en el marco del inicio del tratamiento en la Cámara de Diputados de distintas iniciativas vinculadas al endeudamiento y la morosidad de las familias.

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Este martes comenzaron las reuniones conjuntas de las comisiones de Finanzas y de Defensa del Consumidor, que analizan los proyectos presentados para abordar la situación financiera de los hogares.

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Durante la reunión, los intendentes plantearon la preocupación que existe en los distintos distritos por familias que recurren cada vez más al crédito para poder afrontar gastos cotidianos. Esta situación, señalaron, puede colocarlas en escenarios de mayor vulnerabilidad y tiene su correlato en las economías locales.

Según los datos puestos en consideración durante el encuentro, 6 millones de personas se encuentran en situación de morosidad, mientras que otras 14 millones tienen algún tipo de endeudamiento bancario y/o financiero.

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El encuentro permitió además poner en común las distintas realidades de los municipios y conocer las iniciativas que se encuentran actualmente en discusión en el Congreso. Desde la Liga de Intendentes buscan aportar la mirada de los gobiernos locales al debate sobre las herramientas para enfrentar las dificultades que atraviesan las familias bonaerenses.

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La reunión se enmarca en las distintas rondas de conversaciones y mesas de gestión que la Liga viene manteniendo con dirigentes del ámbito bonaerense y nacional de distintos espacios políticos.

La Liga de Intendentes está integrada por Federico Susbielles, de Bahía Blanca; Esteban Sanzio, de Baradero; Marisa Fassi, de Cañuelas; Juan Pablo García, de Dolores; Gastón Granados, de Ezeiza; Juan de Jesús, del Partido de La Costa; Federico Otermín, de Lomas de Zamora; Gustavo Menéndez, de Merlo; Hernán Arranz, de Monte Hermoso; Mariel Fernández, de Moreno; Federico Achával, de Pilar; y Nicolás Mantegazza, de San Vicente.