El ministro de Transporte de la Provincia, Jorge D’Onofrio, se refirió al Primer Congreso de Educación y Seguridad Vial que tendrá lugar el próximo viernes en el Edificio Anexo Alberto Balestrini del Senado bonaerense con el objetivo de concluir dos proyectos de ley destinados a bajar los índices de siniestros y conseguir alcohol cero. El funcionario explicó que buscan “iniciar un camino para generar un cambio cultural para modificar hábitos y conductas en la calle”. Además, indicó que “en la Provincia tenemos más de cuatro muertos por día”, lo que calificó de “inaceptable”.

El evento contará con la asistencia de referentes de varias organizaciones no gubernamentales vinculadas a la Seguridad Vial. Entre ellas se destacan Viviam Perrone de “Madres del Dolor”, Teresa Mellano de “Estrellas Amarillas” y Roberto Almeida de la Comisión Provincial del Consejo de Víctimas. Además, se espera la participación del gobernador Axel Kicillof, la vicegobernadora Verónica Magario, del presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa, y de senadores y diputados de ambas jurisdicciones.

D’Onofrio adelantó que “en poco tiempo vamos a enviar la Ley de Alcohol Cero en la Provincia, por cuanto no está probado que una copa de cerveza genere el mismo efecto en todos. Lo más seguro es no consumir alcohol, drogas, ni ninguna sustancia que pueda quitar reflejos”.

En tanto, insistió en la necesidad de trabajar en un cambio cultural debido a que “cuando alguien es multado por exceso de velocidad o por alcoholemia, el que tiene paga la multa y el que no tiene la debe, pero no modifica la conducta del infractor”.

D’Onofrio sostuvo que hacen falta normativas: “que la capacitación sea la misma en los 135 municipios y que los cursos tengan los mismos criterios para sacar la licencia”. Destacó que “la base es la educación” y, en ese sentido, indicó que “estamos trabajando con el ministro de Educación, Alberto Sileoni, para revisar la currícula desde el jardín de infantes hasta el último año. Vamos a realizar un taller obligatorio en los últimos años de la secundaria con nueve módulos y aquellos que lo aprueben tendrán el teórico aprobado para su primera licencia”.