El diputado nacional del Partido Obrero en el Frente de Izquierda-Unidad, Néstor Pitrola, lanzó duras críticas tras la salida de Manuel Adorni y apuntó directamente contra el Gobierno nacional.

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“La renuncia de Manuel Adorni responde a un pacto mafioso para garantizar impunidad. Milei lo sostuvo hasta el último minuto, se negó a removerlo cuando el escándalo por su enriquecimiento ilícito ya era inocultable y terminó negociando una salida ordenada para reducir los daños de una escalada políticas y judicial”, expresó Pitrola.

En ese sentido, el legislador sostuvo que el caso no se limita a una persona en particular, sino que forma parte de una dinámica más amplia dentro del oficialismo. “Con Adorni hay que ir a fondo, porque no estamos ante un funcionario inescrupuloso que cayó en desgracia, sino ante un gobierno que encubre a los suyos, empezando por el propio Milei en el caso Libra o a Karina con las coimas en la ANDIS, mientras pretende dar lecciones de ‘moral como política de Estado’”, afirmó.

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Por otro lado, Pitrola también cuestionó el reemplazo de Adorni por Diego Santilli, al considerar que "confirma que el problema no era una persona sino un régimen político atravesado por la corrupción y los pactos entre las fuerzas patronales para sostener la agenda antiobrera del gobierno”, señaló. Además, advirtió sobre el impacto legislativo de estos acuerdos políticos en el Congreso.

“Buscan cerrar este capítulo para destrabar en el Congreso nuevas leyes reaccionarias al servicio de los grandes intereses capitalistas, mientras la Justicia garantiza la impunidad de los poderosos y persigue con celeridad a trabajadores y luchadores populares, como a los trabajadores de FATE o a los compañeros del Polo Obrero”, agregó.

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