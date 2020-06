La discusión por el aborto legal, seguro y gratuito volvió a encenderse este martes en la Cámara de Diputados, durante una reunión informativa de la Comisión de Mujeres y Diversidad, presidida por Mónica Macha (Frente de Todos), con la participación de activistas feministas. Al término de las exposiciones, en las que se plantearon las dificultades para acceder a los derechos sexuales y reproductivos durante la pandemia, intervino la diputada Natalia Villa (PRO), una de las más férreas opositoras a la ley de aborto.

"El colectivo de mujeres es muy diverso. Tenemos pensamientos distintos. Me da mucha tristeza que hoy muchas mujeres no tuvimos representación en esta charla", lamentó la legisladora por la provincia de Buenos Aires. "Yo soy parte del colectivo de mujeres que no cree que el aborto sea un derecho. Me hubiera encantado tener una oradora que me represente a mi y a muchas mujeres argentinas", lanzó la oriunda de Vicente López, quien señaló que "en 2018 vimos un país dividido y en 2020 pasa exactamente lo mismo".

"Es muy triste que desde esta comisión no le demos la oportunidad a un montón de mujeres de que también estén representadas. Estamos en una comisión donde suena una sola campana", expresó la legisladora de Juntos por el Cambio, quien insistió: "Es hora de que podamos convivir aunque no pensemos igual. Soy la única de esta comisión que tiene una posición distinta, pero no soy la única en Argentina que piensa que el aborto no es un derecho humano".

Mónica Macha respondió que al momento de la convocatoria a la reunión, Villa no propuso a ningún invitado para sumar al programa. "Si había alguna idea de convocar a otra persona, se podría haber hecho en ese momento", aclaró. Al cierre de la reunión, la presidenta de la Comisión reforzó: "Durante muchísimos años, nuestras posiciones -que hoy se ven representadas mayoritariamente en la comisión- han sido minoría, y esa minoría significó la muerte injusta de muchas mujeres".