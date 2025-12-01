El intendente de Carlos Casares, Daniel Stadnik, aseguró que la Provincia “es el único Estado presente” mientras el distrito continúa afectado por las inundaciones que comenzaron en febrero. En diálogo con Hay un Lugar por Radio Provincia AM1270, el jefe comunal sostuvo que “el Gobernador está haciendo magia con los recursos que tiene”, y cuestionó que la Nación todavía no envió la asistencia prometida.

“Es muy difícil gobernar en tiempos de Milei”, dijo el mandatario local, y planteó que los bonaerenses “tenemos que replantearnos qué pasó en estos últimos 30 años, que no hemos tenido legisladores que defiendan nuestros intereses”. Para fundamentarlo, comparó: “Vos vas a Chaco y el chaqueño se siente chaqueño, el cordobés se siente cordobés. En cambio, agarrás a cualquiera de la provincia de Buenos Aires y te responde que es de Rauch, de Mar del Plata u otro lugar”.

Stadnik lamentó que la Provincia “no haya tenido una identidad bonaerense que defienda sus intereses”. Recordó que, pese a aportar el 40% del PBI, recibe “menos del 20%” por coparticipación: “Está bien ayudar porque somos un país federal, pero se han abusado. Es una desigualdad: nuestra Provincia no puede hacer una ruta y vemos que otras construyen estadios europeos o autopistas enormes”.

En ese marco, destacó la gestión de Axel Kicillof y su gabinete. “No sé cómo hace para administrar esta Provincia con estos fondos. Él y su equipo le sacan jugo a las piedras. No solo llevan adelante la Provincia, sino que están cerca de todos los municipios ayudándonos permanentemente”, valoró. Y agregó que los distritos “no son autónomos, son autárquicos”, por lo que dependen fuertemente del financiamiento provincial.

El intendente remarcó que su distrito “está inundado desde febrero” y que, aun así, el gobierno bonaerense “está todos los días viendo en qué puede ayudar”. Pero apuntó directamente contra la falta de presencia nacional. “El actor que falta es justamente la Nación”, dijo, tras detallar la carga impositiva del sector agrícola en una zona “productiva y altamente fértil” como Carlos Casares.

Finalmente, recordó que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, había prometido subsidios y maquinaria que aún no llegaron. “Todavía estamos esperando. La única ayuda permanente es la del gobierno provincial con un montón de elementos”, concluyó.