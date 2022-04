El intendente de Salto, Ricardo Alessandro, destacó “la buena predisposición” del gobierno provincial para avanzar con obras clave para el distrito. "No soy de alabar a nadie, pero este gobierno provincial nos dio la posibilidad de construir viviendas, ya tenemos 65 cuadras de asfalto, obras hidráulicas, escuelas y en salud nos hemos provisto de un tomógrafo de jerarquía. Estamos contentos porque el pueblo está evolucionando. No me han dicho que no a nada", señaló em declaraciones a Radio Provincia.

El jefe comunal del Frente de Todos consignó que con una inversión provincial de más de 200 millones de pesos se están construyendo 40 viviendas en la ciudad cabecera. También anunció que en breve se iniciará la construcción de 27 casas, por un monto superior a los 154 millones de pesos. Y se sumarán otras 9 viviendas en la localidad de Inés Indart, con una inversión superior a los 55 millones de pesos. Por otra parte, anticipó que el 29 de abril "vamos a entregar 251 lotes con el ministro Jorge Ferraresi".

En ese marco, el jefe comunal también subrayó la trascendencia que tiene para el lugar la repavimentación de la ruta 32. Refirió que se avanza en las obras entre Arroyo Dulce-Salto, y “estamos haciendo una banquina para que los chicos no vayan por la ruta que es difusa". "Esta ruta ya es una realidad. Estamos contentos de poder hacer esta obra tan importante también para que los productores agropecuarios puedan sacar su cosecha”, enfatizó el alcalde del Frente de Todos en declaraciones a Radio Provincia.