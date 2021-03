El Intendente Héctor Gay aseguró este miércoles que "hoy por hoy, el mejor candidato para liderar Juntos por el Cambio en 2023 es (Horacio) Rodríguez Larreta". "Es un tipo moderado, que quiere unir y que tiene experiencia de gestión", argumentó el jefe comunal.

En declaraciones al programa Panorama del medio local LU2, el alcalde asostuvo: "No veo a Mauricio Macri como candidato y la verdad que me parece sano que sea así". Y consideró que "el expresidente debe ser un hombre de consulta permanente por su experiencia en el cargo".

Nos reunimos con @hector_gay, intendente de Bahía Blanca, para conversar sobre los desafíos que tenemos ante el rebrote del coronavirus. Trabajar en equipo es la clave para hacer frente a la pandemia. pic.twitter.com/80xYaV594M — Horacio Rodríguez Larreta (@horaciorlarreta) March 30, 2021

Pese a estos dichos, el Intendente señaló que "de todos modos, hay candidatos en el espacio". "Los radicales van a jugar mucho con Martín Lousteau y seguramente alguno más se va a sumar. Por supuesto, María Eugenia Vidal puede tener alguna intención hacia 2023", analizó.

Las declaraciones de Gay llegan un día después de haberse reunido con el jefe de gobierno porteño para evaluar la situación del país en el marco de la pandemia. "Ayer hablaba con Larreta y él me decía que, si no superamos la grieta, este país no tiene destino. Y coincido plenamente", concluyó.