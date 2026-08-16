El Movimiento Derecho al Futuro (MDF) volvió a mostrar músculo territorial en la provincia de Buenos Aires con el plenario realizado este sábado en Ramallo, donde dirigentes, intendentes y referentes de la Segunda Sección se reunieron para fortalecer la construcción política del espacio que conduce Axel Kicillof.

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La actividad forma parte de una serie de encuentros seccionales con los que el espacio busca consolidar su estructura territorial y avanzar en una construcción política desde los municipios. La Segunda Sección está integrada por 15 distritos.

El encuentro tuvo como anfitrión al intendente de Ramallo, Mauro “Mumi” Poletti, quien estuvo a cargo de la apertura. En su intervención, el jefe comunal había reclamado que el interior tenga un lugar central en la discusión por la futura fórmula para la Gobernación.

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“Necesitamos la fórmula de gobernador. ¿Por qué? Porque la fórmula de gobernador es la gente del interior y es de la gente del interior de la provincia de Buenos Aires”, sostuvo Poletti.

Además de los referentes que tuvieron intervenciones y luego difundieron sus mensajes en redes, el plenario contó con la presencia del ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco; el intendente de La Matanza y presidente de la Federación Argentina de Municipios (FAM), Fernando Espinoza; el ministro de Trabajo, Walter Correa; el intendente de Ensenada, Mario Secco; y Jorge Ferraresi, intendente de Avellaneda en uso de licencia. La convocatoria también reunió a dirigentes y representantes de los distintos municipios de la Segunda Sección.

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El intendente Mauro Poletti abrió el encuentro del MDF en Ramallo y dejó un mensaje en medio de la interna peronista bonaerense: reclamó que la futura fórmula para la Gobernación tenga representación del interior.



🎥 Mirá el momento. pic.twitter.com/szjcJtGJzv — LaNoticia1.com (@lanoticia1) August 15, 2026

Después del encuentro, varios de los principales referentes del armado kicillofista utilizaron sus redes sociales para destacar la convocatoria y dejar definiciones sobre el rumbo del espacio.

Uno de los mensajes más contundentes fue el del ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis, quien aseguró que el peronismo de la Provincia está “en modo acción y organización” y planteó que llegó el momento de “construir la esperanza”.

“Ahora es nuestro tiempo. Tenemos que construir la esperanza y llevar a Axel a cada rincón de la Provincia y del país”, sostuvo Katopodis.

El funcionario también afirmó que existe “un cambio de clima” y cuestionó al gobierno de Javier Milei al señalar que la sociedad ya sabe que “este modelo la pifió fuerte y no la va a acomodar”.

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Hoy nos encontramos con compañeras y compañeros de la 2da sección en #Ramallo. El Peronismo de la PBA está en modo acción y organización, es lo que nos pidió @Kicillofok.



Juntarnos, conversar y abrazarnos es lo que funciona entre nosotros, así cargamos pilas. Hay un cambio de… pic.twitter.com/1zr7PcXGTV — Gabriel Katopodis (@gkatopodis) August 15, 2026

La construcción “de abajo hacia arriba”

En la misma línea se expresó el ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez, quien destacó la continuidad de los plenarios seccionales del MDF y puso el foco en la construcción territorial.

“Sección a sección, el MDF se sigue organizando”, señaló Rodríguez tras el encuentro de Ramallo.

El funcionario remarcó además una de las consignas que atraviesan el armado kicillofista: “Como decimos siempre con Axel, la construcción es de abajo hacia arriba”.

Por su parte, la jefa de Asesores del Gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez, también destacó el encuentro y vinculó la construcción del espacio con la disputa política frente al Gobierno nacional.

“Seguimos encontrándonos. Esta vez en Ramallo, en el Plenario del MDF de la Segunda Sección, junto a compañeros y compañeras que compartimos la decisión de construir una alternativa política frente al ajuste y la motosierra de Milei”, publicó.

Sección a sección, el @MOVIMIENTODAF se sigue organizando.



Hoy realizamos otro gran plenario del MDF, esta vez en Ramallo, junto a una gran convocatoria del compañeros y compañeras de la segunda sección.



Como decimos siempre con Axel, la construcción es de abajo hacia arriba. pic.twitter.com/LEXsBNnImq — Javier Rodríguez (@JavoRodriguezL) August 15, 2026

Alak y una definición que agitó la interna

Entre las repercusiones del encuentro también apareció una definición del intendente de La Plata, Julio Alak, quien planteó que “el único candidato debe ser Kicillof” y sostuvo que “la lapicera, si no hay interna, no sirve”.

Alak también consideró que la conducción del peronismo “no comprendió a la gente en los últimos años”.

Las declaraciones se producen en un momento en el que el peronismo bonaerense comienza a discutir su esquema de conducción y las próximas definiciones políticas.

El encuentro de Ramallo dejó así una nueva señal sobre el despliegue territorial del MDF, que busca fortalecer su presencia en el interior bonaerense y sostener el liderazgo de Kicillof dentro de la construcción del peronismo provincial.

La jornada reunió a dirigentes de los distintos municipios de la Segunda Sección y a funcionarios e intendentes de otros puntos de la Provincia, en una muestra de la amplitud que el espacio busca darle a su armado político.