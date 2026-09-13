El Movimiento Derecho al Futuro (MDF) de Axel Kicillof reunió este sábado a dirigentes, intendentes, funcionarios y militantes de la Sexta Sección Electoral en Coronel Suárez, en un plenario que combinó la discusión sobre la construcción política del gobernador hacia 2027 con distintas expresiones de la interna del peronismo bonaerense.

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El encuentro se realizó en el Club Social y Deportivo General San Martín, en el pueblo Santa Trinidad, bajo la consigna “Organizar la esperanza”, y contó con representantes de 22 municipios del sur bonaerense.

La actividad estuvo encabezada por el jefe de Asesores del Gobernador, Carlos Bianco, y tuvo entre sus principales presencias al ministro de Infraestructura, Gabriel Katopodis; la ministra de Gobierno, Cristina Álvarez Rodríguez; el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza; el dirigente de Avellaneda Jorge Ferraresi y distintos jefes comunales de la región, además del anfitrión Ricardo Moccero.

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Hoy en Coronel Suárez realizamos un nuevo plenario del Movimiento Derecho al Futuro con compañeros de la 6ta sección.



Compartimos ideas, escuchamos propuestas y renovamos nuestro compromiso con organizar la esperanza de un pueblo que merece que sus derechos sean respetados y que… pic.twitter.com/DgH5R0HJZe — Carli Bianco (@Carli_Bianco) September 12, 2026

El plenario también tuvo un componente participativo: según informó el periodista Cristian Lora, se abrió el micrófono para que dirigentes de distintos municipios plantearan sus posiciones y preocupaciones frente a la construcción política del espacio.

En ese marco, una de las intervenciones apuntó a ampliar la base electoral del peronismo. Según consignó Lora, un referente de General La Madrid planteó que no había que cargar contra quienes habían votado a Javier Milei y propuso salir a buscar a los “sujetos compañerizables”.

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En la misma línea, una militante de Laprida pidió trabajar políticamente sobre quienes “no quieren a Axel”, una señal de que el armado de Kicillof busca extenderse más allá de su núcleo electoral tradicional.

También hubo reclamos vinculados al poder territorial. Un referente de Benito Juárez pidió avanzar con la reelección de los intendentes y sostuvo: “Si la gente lo vota es porque es bueno. Si es un boludo la gente no lo vota. Cuidemos a nuestros intendentes”. De acuerdo con el relato de Lora, la intervención fue ovacionada.

Las señales de la interna

Uno de los dirigentes que concentró la atención fue Jorge Ferraresi, uno de los nombres del peronismo que ya manifestó su intención de disputar la Gobernación bonaerense.

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Su presencia, según consignó el periodista Andrés Sosa, no pasó desapercibida dentro de un plenario que tuvo como eje la construcción política del espacio que impulsa Kicillof.

LA REPRESENTATIVIDAD SE CONSTRUYE DESDE ABAJO, EN LOS TERRITORIOS



En Coronel Suárez participamos del plenario del @MOVIMIENTODAF de la sexta sección, junto a una multitud de compañeros y compañeras de 22 municipios del sur de la Provincia, intendentes y ministros.



Como se dijo… pic.twitter.com/g0OWOV5WRZ — Jorge Ferraresi (@jorgeferraresi) September 12, 2026

Ferraresi planteó durante el encuentro la necesidad de “construir una nueva mayoría” y defendió una estrategia política basada en el territorio y en una construcción multisectorial.

“La primera tarea es construir mayorías. Como nos enseñó Perón, a partir de la comunidad organizada. Si uno construye mayorías tiene chance de ganar elecciones. Y cuando uno gana elecciones, la obligación es transformar”, sostuvo.

El dirigente agregó que la discusión no pasa solamente por definir una candidatura para 2027, sino por establecer una forma de construcción política.

“No solo estamos discutiendo una hoja de ruta para el 2027, también estamos debatiendo una manera de construir, que debe ser multisectorial, de abajo hacia arriba, desde los territorios”, afirmó en declaraciones publicadas por el periodista Adrián Di Nucci.

Pero Ferraresi también dejó una definición vinculada a las alianzas y a los cambios de escenario dentro del peronismo. Según consignó Lora, recordó una vieja consigna interna: “Cantábamos ‘no pasa nada si todos los traidores se van con Massa’ y después Massa terminó siendo nuestro candidato a presidente”.

La frase funcionó como una referencia a los cambios de alianzas y posiciones que atravesaron al peronismo en los últimos años.

Hoy, en Coronel Suárez, vivimos un encuentro que dejó algo muy claro: desde el sur bonaerense empieza a sentirse con fuerza el cambio que necesita la Argentina. pic.twitter.com/UtYIIdkOQr — Fernando Espinoza (@FerEspinozaOK) September 12, 2026

Otro de los dirigentes que dejó una señal política fue Fernando Espinoza. El intendente de La Matanza planteó una eventual disputa interna mediante elecciones primarias: “Si quieren ir a una primaria que vengan. Vamos a una primaria en los 135 distritos y que el pueblo elija quién es el candidato”.

La definición aparece en momentos en que distintos sectores del peronismo bonaerense discuten cómo ordenar la oferta electoral de cara a 2027 y quién tendrá la lapicera para definir las candidaturas.

Katopodis, Bianco y la construcción territorial

Otro de los datos que dejó el encuentro fue el protagonismo de Gabriel Katopodis. Según consignó Lora, el ministro de Infraestructura de Kicillof fue el funcionario provincial más aplaudido durante el plenario.

En #CoronelSuárez nos encontramos con compañeros y compañeras de toda la Sexta Sección para seguir organizando el @MOVIMIENTODAF y pensando la Argentina que viene.



Después de tres años hay que mirar dónde estamos. Hay familias más endeudadas, trabajadores que perdieron el… pic.twitter.com/cJRQ4WBRBy — Gabriel Katopodis (@gkatopodis) September 12, 2026

También hubo referencias al trabajo de Bianco y a la necesidad de fortalecer la presencia política del oficialismo provincial en territorios donde el MDF todavía tiene dificultades para consolidarse.

En ese sentido, Bianco preguntó durante el encuentro si había representantes de Monte Hermoso. Ante la ausencia de dirigentes de ese distrito, planteó la necesidad de construir allí y reconoció que “no es fácil”.

La discusión sobre el despliegue territorial apareció así como uno de los ejes centrales del encuentro, en línea con la estrategia que el MDF viene desarrollando en las distintas secciones electorales de la Provincia.

Según informó Bianco, el plenario permitió “compartir ideas, escuchar propuestas y renovar el compromiso con organizar la esperanza” y sostuvo que el espacio continúa con la construcción de una alternativa política que, según planteó, debe nacer “desde abajo”.

El funcionario también anticipó el próximo paso del armado: el sábado 19 de septiembre se realizará el Plenario Federal del Movimiento Derecho al Futuro junto a Axel Kicillof, bajo la consigna “Hay otro camino”.

La actividad de Coronel Suárez dejó así una fotografía del momento que atraviesa el peronismo bonaerense, con el MDF buscando consolidar el liderazgo de Axel Kicillof de cara a 2027, en medio de la interna con el sector de Máximo Kirchner, mientras distintos dirigentes comienzan a mover sus piezas, se debate una eventual primaria y los referentes territoriales reclaman mayor protagonismo en la definición del futuro electoral.