El Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires reunió a más de 60 instituciones en un encuentro que buscó fortalecer la cooperación entre organismos públicos y privados, compartir experiencias y coordinar acciones frente a distintos desafíos sociales y judiciales.

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La jornada se desarrolló el jueves 22 de octubre en las instalaciones de La Plata Rugby Club y fue encabezada por el procurador general bonaerense, Julio Conte-Grand, en el marco del primer Encuentro Interinstitucional, bajo el lema “Experiencias diversas. Una conversación común”.

La convocatoria incluyó representantes de los tres poderes del Estado, universidades, organismos científicos, empresas, colegios profesionales, entidades deportivas, religiosas y organizaciones sociales. Según se informó, el Ministerio Público mantiene vínculos de cooperación con distintas instituciones a través de más de 713 convenios.

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Uno de los ejes estuvo puesto en los desafíos del ecosistema digital y financiero frente al delito. En ese espacio participaron representantes de Telecom, el Banco Provincia, la Cámara Argentina Fintech y Mercado Libre, quienes abordaron la importancia de la articulación entre sectores frente a fenómenos delictivos cada vez más complejos.

El encuentro también tuvo un espacio dedicado a la coordinación entre los poderes del Estado, con la participación de la vicegobernadora bonaerense, Verónica Magario; el presidente de la Cámara de Diputados provincial, Alejandro Dichiara; el titular de la Suprema Corte bonaerense, Sergio Torres; el ministro de Seguridad, Javier Alonso; y el asesor general de Gobierno, Santiago Pérez Teruel, junto a Conte-Grand.

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La agenda incluyó además experiencias de organizaciones comunitarias, entidades deportivas y cooperativas, así como un conversatorio sobre el aporte de las universidades, la ciencia y la investigación pericial a la labor judicial. También participaron representantes de colegios profesionales de la provincia.

Durante la jornada, Ignacio Villarroel, vicepresidente segundo de River Plate, destacó la importancia del trabajo conjunto para prevenir las violencias. En tanto, Rosario Sánchez, decana de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad del Este, valoró la posibilidad de fortalecer vínculos para facilitar el acceso a derechos.

Desde el ámbito comunitario, Lorena Scorticati, coordinadora de Familia Grande Hogar de Cristo de Moreno, sostuvo que los acuerdos permiten intervenir de manera temprana y remarcó la necesidad de la articulación entre el Estado, la sociedad civil y la Iglesia.

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El encuentro concluyó con las reflexiones de Conte-Grand, quien puso el foco en la construcción de vínculos y objetivos compartidos. La iniciativa apuntó a consolidar una modalidad de trabajo basada en la cooperación institucional para ampliar las capacidades de respuesta ante problemáticas que involucran a distintos sectores de la sociedad.