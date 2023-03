La familia y los amigos de Lucas Escalante siguen buscando al joven, que lleva desaparecido más de tres meses, y volvieron a pedir una reunión con el ministro Sergio Berni y con el gobernador Axel Kicillof. "No aguantamos más", aseguró Romina la hermana del joven de 26 años.

«No doy mas de la impotencia y el dolor de tener que ver a mi hermano en una foto. No me voy a conformar con que mi hermano no aparezca nunca mas. Necesitamos con suma urgencia que nos atienda Kicillof y Berni, ya pedimos la reunión, no nos dan bola", sostuvo, entre lágrimas.

En un video que fue publicado en redes sociales, la joven rogó: "El que sepa algo o tenga alguna información que nos pueda vincular a Lucas que por favor llame al 134, hay una recompensa de 5 millones de pesos". "Por favor Berni que nos atienda, por favor Kicillof", reclamó la hermana del muchacho desaparecido.

Escalante fue visto por última vez el viernes 9 de diciembre en Florencio Varela, cuando pasó a buscar a su amigo Lautaro Morello para salir a festejar el triunfo de la Selección argentina en un partido del Mundial de Qatar a en bordo de un auto BMW que al día siguiente apareció incendiado.

El cuerpo semicalcinado de Morello fue hallado cerca de las 21.30 del jueves 15 a la vera de la autopista en construcción Buen Ayre, en Guernica, partido de Presidente Perón, y nada se sabe aún de Escalante. El caso quedó a cargo de la fiscal Mariana Dongiovanni de la UFI N°2 de Varela.

En la causa por el crimen de Morello hay dos detenidos: Cristian Centurión, hijo de un comisario mayor de la policía bonaerense -que es cadete de la fuerza- y su primo, Maximiliano Centurión, quienes quedaron vinculados al caso tras el análisis de cámaras de seguridad y de antenas de telefonía celular.