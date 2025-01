El pase de los intendentes Diego Valenzuela y Ramiro Egüen de Juntos a La Libertad Avanza causó un cimbronazo político en el PRO. El problema no radica en la pérdida de estos dos dirigentes específicos sino en la posibilidad de que la tranquera se haya abierto y las fugas continúen.

Puede interesarte

A partir de ese momento comenzó la danza de nombres de dirigentes que podrían saltar el Rubicón. Uno de los primeros que salió a marcar la cancha del espacio amarillo fue el diputado Martín Yeza:

“Al final si algo no te gusta del lugar en el que estás una opción o alternativa también es trabajar en equipo, llevar adelante tus ideas y es posible que te toque perder”, soltó el diputado y ex intendente de Pinamar.

Mientras tanto, Mauricio Macri se mantiene en silencio y Diego Valenzuela intenta capitalizar su imagen política para aspirar a ser considerado candidato a Gobernador por los libertarios.

Hacia el interior del PRO, lo que se pone en debate es la estrategia política ante un escenario abismal. Si se pliega al discurso libertario, que identifica al Estado como el origen de todos los males, humilla a los dirigentes que no apoyan sus ideas y no muestra un gran apego hacia la institucionalidad, difícilmente pueda destacarse como opción electoral distinta a la oficialista. Si no lo hace, deberá recalcular su construcción dado que las ideas de institucionalidad, República y moderación ya no encienden en los votantes.

Fue justamente Martin Yeza quien intentó revalidar los valores “PRO” en diálogo con Radio Con Vos: “Habrá que ponerse de acuerdo en qué es el cambio. Capitalismo al palo e institucionalidad lo más alta posible, esas son las cosas en que nosotros creemos".

"Habrá que ponerse de acuerdo en qué es el cambio. Capitalismo al palo e institucionalidad lo más alta posible, esas son las cosas en que nosotros creemos"@martinyeza sobre la posible alianza PRO-LLA en @Spoilers899 con @MThieberger



👇Sus declaracioneshttps://t.co/vUtTp4iJSo pic.twitter.com/EYAsCeAyOL — Radio Con Vos 89.9 (@radioconvos899) January 19, 2025

En esa conceptualización se vislumbra todavía la misma construcción que llevó al PRO a ser furgón de cola de La Libertad Avanza. Un caso similar a lo ocurrido con los radicales cuando se plegaron al espacio de Mauricio Macri.

Luego de salir tercero en las elecciones, Juntos por el Cambio creyó que apoyando a Javier Milei conservaba su capital político. Sin embargo, lo que viene pasando es exactamente lo contrario. Los libertarios se fortalecen a medida que el PRO se debilita.

La Libertad Avanza le robó el concepto de cambio y los dirigentes empiezan a acomodarse donde más posibilidades electorales tengan. A favor del PRO, los libertarios aún necesitan una alianza para ser competitivos en los comicios.