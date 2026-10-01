La Comisión de Transporte, Puertos e Intereses Marítimos del Senado bonaerense avanzó con distintos proyectos vinculados al transporte y la movilidad en la provincia. Entre ellos, aprobó una iniciativa que busca ampliar las herramientas disponibles para atender las necesidades de los pobladores rurales y de los núcleos urbanos menores.

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El proyecto, presentado por la senadora de Fuerza Patria Valeria Arata, propone modificar y derogar artículos del Decreto-Ley 16.378/57, que establece la Ley Orgánica del Transporte de Pasajeros.

🏛️ Comisión de Transporte, Puertos e Intereses Marítimos



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La iniciativa apunta a fortalecer las herramientas destinadas a atender las necesidades de movilidad de quienes viven en zonas rurales y pequeñas localidades de la provincia.

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La comisión también aprobó un expediente de autoría de Malena Galmarini (Fuerza Patria) que propone establecer una campaña de concientización sobre seguridad vial, identidad nacional y soberanía argentina sobre las Islas Malvinas.

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La reunión se realizó en el Salón Antonio Cafiero de la Cámara Alta bonaerense y estuvo encabezada por el senador Marcos Pisano (Fuerza Patria). También participaron Valeria Arata, Sabrina Bastida, Fernando Coronel, Carlos Kikuchi, Carlos Curestis y Matías De Urraza.

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Además, los legisladores dieron el visto bueno a varios proyectos de declaración vinculados a la situación del transporte y la infraestructura.

Entre ellos, se incluyeron expresiones de rechazo al cierre de la Estación Sud de Bahía Blanca, de repudio a la intervención del Gobierno nacional en el Puerto de Ushuaia y de preocupación por la prórroga de la emergencia pública ferroviaria por parte de la Secretaría de Transporte de la Nación.

También se abordaron la subejecución del fideicomiso de infraestructura de transporte, el estado del sistema de transporte público de pasajeros y un pedido al Poder Ejecutivo nacional para que modifique la ubicación de los peajes de las rutas nacionales que atraviesan el interior bonaerense.